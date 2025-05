Robert Jakobs Wirtschaftslupe: Die Ritter der Schwafelrunde

Von Robert Jakob

Geht es Ihnen gerade auch so wie mir? Sie haben das Gefühl, alle Entscheidungsträger reden nur um den heissen Brei herum, um ihre Unfähigkeit zu übertünchen. An ihren Worthülsen sollt Ihr sie erkennen! Daher hier eine Liste der sechzehn beliebtesten «Hohlformen».

Airbag-Rhetorik: Sie hat gewisse Vorteile, den niemand kann später dem Sprecher böse sein. Harte Fragen oder Tatsachen werden einfach abgeblockt. Besonders beliebt: «Um die Probleme in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden und alle am gleichen Strick ziehen.»

In den letzten Jahren hat sich vor allem der Boeing-Konzern um diese Art des Geredes verdient gemacht, um eine weiche (Bruch-)Landung zu simulieren.

Chemie: Die soll bekanntlich immer stimmen. Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim (da habe ich studiert) wusste bereits, dass fast alle Stoffe giftig werden können. Es kommt nur auf die Dosis an.

DNA: meine Güte. Erstens reden wir Deutsch, und das Ding heisst Desoxyribonukleinsäure, und daher kann man guten Gewissens DNS sagen. Und zweitens braucht nicht jede noch so kleine Firma auszuposaunen, dass sie irgendeine Kompetenz in ihren «Genen» von Geburt an als Programm für die Ewigkeit auf die Menschheit loslässt.

Geht’s ein wenig bescheidener?

Familie: Kennen Sie den (Spruch): «Wir sind alle eine grosse Familie». Wenn’s hart auf hart kommt, werden einige Familienmitglieder dann halt zur Adoption freigestellt.

Ganzheitlich: Aufschubwort fürs Nichtstun. Betrachten Sie einfach alle Probleme der Welt ganzheitlich und machen Sie sich’s in der Hängematte bequem! Die gleiche Worthülse steckt in der Aufforderung: Genau differenzieren!

Künftige Generation: mit Abstand beliebteste Volksgruppe aller Politiker, da sie noch nicht geboren ist und darum auch nicht widersprechen kann. Es gibt nichts, was man nicht im Interesse der zukünftigen Generationen fordern kann.

Meine Türen sind immer offen: Kennen wir nur zu gut, denn wichtig ist, dass der Chef immer fleissig «den Monolog mit seinen Untergebenen sucht.»

Platzpatronen: Bei den Wirtschaftsnachrichten liest sich das so: Die beiden Unternehmen hätten eine unverbindliche Absichtserklärung zur Aushandlung eines Forschungsrahmenabkommens unterzeichnet, liess sich bspw. Molecular Partners ausgerechnet an einem Sonntagabend (Pressemitteilung 8.1.2023) auf die Schulter klopfen. Oder: MP (selbe Firma) präsentiert drei (3) Poster bei einem medizinischen Kongress. Wow (25.3.2025)!

Reform/Reorganisation: Schreckvokabel für Alles-auf-den-Kopf-stellen.

Resilienz und Synergieeffekte: werden immer beschworen, bevor Einzelkämpfertum und Kompetenzgerangel sie zunichtemachen.

Tabubruch, Unverhältnismässigkeit, Absolutes No Go: wird immer dann voller Entsetzen vorgeworfen, wenn störende Argumente aufkommen.

Technologieoffenheit: heisst nichts anderes, als dass die Entscheidungsträger nicht im Geringsten wissen, wohin die Reise geht.

Unsere Werte: Ein bekannter Psychologe hat einmal gesagt: «Wenn Politiker oder Topshots von Ethik reden, meinen sie in der Regel die anderen”. Werte und Ethik werden strapaziert, um sie bei Bedarf unter den Teppich zu kehren.

ACHTUNG SATIRE:

