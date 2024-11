Sabine Halfar, VRP Swiss at Work, im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Frau Halfar, Business Consulting für KMU im Abo – wie ist dieses Geschäftsmodell entstanden?

Sabine Halfar: In meiner Arbeit als Organisations- und Personalentwicklerin habe ich festgestellt, dass in der Beratung von KMU nahezu immer der ganzheitliche Ansatz fehlte, vielen KMU ausserdem eine klare Orientierung in einem unübersichtlichen Beratungsmarkt, um sich für die richtigen Angebote und die tatsächlich notwendigen Massnahmen entscheiden zu können. Zudem muss Consulting in meinen Augen für jedes Unternehmen erschwinglich und zeitlich machbar werden, vor allem sollte es aber auch eines: Freude bereiten.

Abo-Modelle werden immer beliebter und verbreiten sich zunehmend auf Beratungs-, Coaching- und andere professionelle Dienstleistungen. Was macht die Lösung interessant?

Unser Abo-Modell bietet drei zentrale Vorteile: Erstens verdeutlicht es die Bedeutung einer kontinuierlichen Entwicklungsarbeit, um die langfristige unternehmerische Fitness zu sichern. Zweitens agieren wir als partnerschaftlicher Begleiter, der flexibel auf Veränderungen reagieren kann und so stets an der Seite unserer Kunden steht. Drittens ermöglicht die monatliche Zahlweise auch Kleinstunternehmen den Zugang zu massgeschneiderter Beratung – eine Lösung, die ihnen bislang oft verwehrt blieb.

Der Trend zu Abo-Modellen kommt aus dem Software- und Unterhaltungssektor. Netflix kann ich auf Monatsbasis kündigen. Wie flexibel ist Ihr Abo-Modell?

Wir empfehlen eine Abo-Laufzeit von ein bis drei Jahren. Die Zahlung des Consulting-Abos kann monatlich, halbjährlich oder jährlich erfolgen. Nach sechs Monaten besteht für den Kunden die Möglichkeit, das Abonnement jeweils zum Ende des Folgemonats zu kündigen. Ein Consulting-Abo verlängert sich nicht automatisch.

Welche Preismodelle bieten Sie an – und welche Leistungen sind darin enthalten?

Der Preis für unser Consulting-Abo ist flexibel und wird nach einem individuellen Check-up bedarfsgerecht und budgetorientiert festgelegt. Unternehmensgrösse, Governance, Komplexität, Zielsetzung, Wahl und Kombination der Dienstleistungen wie auch die Abo-Laufzeit haben einen Einfluss auf den Abo-Preis. Grundsätzlich startet das Consulting-Abo bei 390 Franken monatlich zzgl. MwSt.

Was beinhaltet Ihr Consulting-Abonnement konkret?

Wir begleiten KMU als Berater, Sparringspartner und Dienstleister bedarfsgerecht und flexibel entlang der kompletten Wertschöpfungskette, ganz egal ob ein KMU beispielsweise «nur» einen Sparringspartner sucht, einen digitalen Transformationsprozess anstossen möchte oder anstrebt, ganze Geschäftsbereiche wie Marketing oder Buchhaltung outzusourcen.

Im Rahmen eines Check-Up nehmen Sie für Unternehmen eine Standortbestimmung vor. Was beinhaltet dieser Check-Up?

Wir unterscheiden den Check-up Classic und den Check-up Light:

Check-up Classic ist ideal für Unternehmen, die eine umfassend, aber dennoch effiziente Analyse und wertvolle Handlungsempfehlungen wünschen (CHF 7900 zzgl. MwSt.): In einem halbtägigen Workshop führen wir Interviews mit der Geschäftsleitung zu Strategie, Umsetzung und Unternehmenskultur. Anschliessend holen wir in einer ca.15–20-minütigen Online-Befragung das Feedback ihrer Mitarbeitenden ein. Auf Basis dieser Ergebnisse erstellen wir eine detaillierte Analyse mit Handlungsempfehlungen und einen möglichen Entwicklungsplan. Erst nach der Präsentation aller Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen entscheidet sich der Kunde für oder gegen ein Consulting-Abo.

Check-up Light eignet sich für Unternehmen, die «nur» einen aussagekräftigen ersten Gesamtüberblick benötigen, dies zunächst ohne Einbindung der Mitarbeitenden (CHF 2900 zzgl. MwSt.): In einem halbtägigen Workshop führen wir Interviews mit der Geschäftsleitung zu Strategie, Umsetzung und Unternehmenskultur. Auf Basis dieser Ergebnisse erarbeiten wir Handlungsempfehlungen und einen möglichen Entwicklungsplan. Erst nach der Präsentation aller Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen entscheidet sich der Kunde für oder gegen ein Consulting-Abo.

Arbeiten Sie mit standardisierten Lösungen oder individualisieren Sie Ihre Beratungsansätze?

Kein Kunde ist wie der andere und so ist auch kein Abo wie das andere. Alle Beratungsansätze sind individualisiert.

Gibt es Branchen, die Sie hauptsächlich bedienen?

Nein. Wir wollen KMU weiterbringen und fit für die Zukunft machen. Gerne unterstützen wir alle Unternehmen, die sich auch helfen lassen wollen.

Swiss at Work ist ein Generationenprojekt. Wie weit geht dieses über die Zusammenarbeit mit Ihrem Co-Gründer, Ihrem Sohn, hinaus?

Unsere Beraterteams sind generationenübergreifend aufgestellt. Mit unserem 5-Generationenprinzip integrieren wir bewusst die Perspektiven aller Altersgruppen. Unser Beratungs- und Schulungsangebot richtet sich gezielt an sowohl junge als auch ältere Mitarbeitende. Zukünftig planen wir zudem, auch Studierende und Pensionierte in unsere Arbeit einzubeziehen, um ein noch breiteres Spektrum an Erfahrungen und Sichtweisen zu fördern.

Für die verschiedenen Kompetenzen greifen Sie auf Partner-Netzwerk zurück. Wie präsentiert sich dieses heute?

Wir halten konsequent an unserem Wertversprechen fest, Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig von hochprofessionellen Dienstleistungen zu profitieren. Aus diesem Grund arbeiten wir bewusst mit sehr erfahrenen Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen. Unser Partner-Netzwerk wächst kontinuierlich.

