Passau – Die Erfindung der Schrift war eine der grössten technologischen Revolutionen in der Geschichte der menschlichen Kommunikation. Doch laut Forschenden der Universitäten Passau und Zürich hat diese Revolution die Sprache weit weniger verändert als bisher angenommen. Womöglich könnten bei aktuellen technologischen Revolutionen die Auswirkungen auf die Sprache ebenfalls geringer sein, als viele befürchten.

Die Schrift zählt zu den bedeutendsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Sie hat grundlegend verändert, wie wir Wissen teilen, kommunizieren und Informationen von einer Generation an die nächste weitergeben. Doch hat sie auch die Art und Weise verändert, wie wir Sätze bilden und wie komplex unsere Sprachen sind?

Forschende der Universitäten Passau und Zürich sind dieser Frage nachgegangen. Ihre Ergebnisse stellen eine langjährige Annahme infrage: Schrift scheint den Satzbau weder im Gebrauch noch im Verlauf der historischen Entwicklung komplexer zu machen. Möglicherweise sind auch die Auswirkungen aktueller technologischer Umbrüche durch soziale Medien und künstliche Intelligenz (KI) auf die Sprache weniger gravierend, als viele befürchten.

Schrift und Komplexität

«Da geschriebene Sätze geplant, überarbeitet und bearbeitet werden können, wird oft angenommen, dass sie komplexere Strukturen aufweisen», erklärt Dr. Carlo Y. Meloni von der Universität Passau, Erstautor der neuen Studie. «Die bisherigen Studien, die diese Annahme stützten, betrachteten jedoch nur eine Handvoll Sprachen, hauptsächlich aus Europa»

Um diese weitverbreitete Auffassung zu überprüfen, analysierten die Forschenden rund 100’000 gesprochene und geschriebene Sätze aus 30 verschiedenen Sprachen. Sie verglichen die Anzahl der Teilsätze, also die Bausteine eines Satzes, sowie deren Verschachtelung, also den Grad ihrer Komplexität. Darüber hinaus untersuchten sie die grammatischen Regeln von 59 Sprachen, um zu prüfen, ob die Grammatik mit der Einführung der Schrift im Laufe der Geschichte komplexer geworden ist.

Die Ergebnisse zeigen keinen universellen Zusammenhang. «Geschriebene Sätze waren nicht durchgängig komplexer als gesprochene», sagt Meloni. «Und die Sprachen entwickelten nach der Einführung der Schrift nicht systematisch komplexere Strukturen.»

Die Auswirkungen von Technologien auf Sprache

Mit ihren Ergebnissen widersprechen die Forschenden verbreiteten Vorstellungen über Sprache, Schriftlichkeit und menschlichen Fortschritt. «Viele Menschen gehen fälschlicherweise davon aus, dass Sprachen komplexer werden, sobald sie über eine Schrift verfügen», sagt Meloni. Zur Erklärung sprachlicher Komplexität verweist er stattdessen auf soziale Faktoren: Die Art und Weise, wie Menschen Sätze bilden, hänge möglicherweise stärker von kulturellen Präferenzen und Vorstellungen über den angemessenen Sprachgebrauch ab als von der Schrift selbst.

Eine Parallele lässt sich zu aktuellen Debatten über soziale Medien und KI ziehen, da viele Menschen befürchten, diese Technologien würden menschliche Sprachen grundlegend verändern. «Diese Befürchtung ist verständlich. Unsere Studie zeigt jedoch, dass technologische Innovationen, so revolutionär sie auch sein mögen, die grundlegenden Strukturen von Sprache oder die Komplexität der von uns verwendeten Sätze nicht zwangsläufig verändern», ergänzt Prof. Dr. Balthasar Bickel, ein anderer leitender Autor der Studie und Direktor des vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten interdisziplinären Forschungsnetzwerks NCCR Evolving Language zur Erforschung der Sprachevolution, in dessen Rahmen die Studie entstanden ist.

Die Schrift hat die menschliche Kommunikation tiefgreifend verändert, aber nicht zwangsläufig die Art und Weise, wie wir komplexe Sätze bilden. Angesichts neuer Technologien, die weiterhin entstehen, legt die Studie nahe, dass die Zukunft der Sprache weniger von den Werkzeugen selbst abhängt als davon, wie verschiedene Gesellschaften sie nutzen. (pd/mc/pg)