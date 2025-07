Schweiz bleibt trotz Rückgang innovativstes Land in Europa

Brüssel – Die Schweiz ist gemäss einer Analyse der Europäischen Kommission das innovativste Land in Europa. Jedoch verlor die Schweiz im Vergleich zum Vorjahr leicht an Innovationskraft.

Für das achte Jahr in Folge steht die Schweiz an der Spitze der Rangliste, wie dem am Dienstag publizierten Innovationsanzeiger 2025 der Europäischen Kommission zu entnehmen war. Im Bericht wurden die 27 EU-Mitgliedstaaten sowie zwölf weitere europäische Staaten miteinander verglichen.

Der Top fünf gehörten zudem Schweden, Dänemark, die Niederlande und Grossbritannien an. Weltweit sei Südkorea das innovativste Land. Der Innovationsanzeiger berücksichtige insgesamt 32 Indikatoren, die verschiedene Aspekte der Innovation erfassen, hiess es weiter.

Verglichen mit dem Vorjahr erzielte die Schweiz im Innovationsindex einen tieferen Wert, wie den Zahlen zu entnehmen war. Ein Grund dafür sei ein Rückgang bei der Kennzahl zu den Design-Applikationen.

Positiv entwickelt habe sich unter anderem der Zugang zu schnellem Internet. Zudem verfüge die Schweiz über das attraktivste Forschungssystem in Europa. (awp/mc/ps)