Schweizer Arbeitsmarkt 2023: 5 Gründe für Optimismus

Zürich / Genf – Der Kampf um qualifizierte Arbeitnehmende in der Schweiz verschärft sich weiter. Der Markt wächst und Unternehmen investieren immer mehr, um gut ausgebildete Fachkräfte anzuziehen und zu halten. Das sind gute Neuigkeiten – vor allem für Fachkräfte. Die neusten Daten des Micheal Page Swiss Job Index (Dezember 2022) liefern die fünf wichtigsten Gründe, warum Stellensuchende optimistisch in das Jahr 2023 blicken können:

In der ganzen Schweiz 8.5 % mehr ausgeschriebene Stellen im Vergleich zum Vorjahr: Laut dem Michael Page Swiss Job Index entspricht dies dem Wachstum aus den Zeiten vor der Pandemie. Alle Regionen konnten einen starken Anstieg an ausgeschriebenen Stellen verzeichnen, wobei dieser in den produzierenden Regionen der Zentralschweiz (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) und der Nordwestschweiz (AG, BL, BS) am höchsten ausfiel. In diesen Regionen konnte ein Wachstum von +16.7 % und +15.9 % verzeichnet werden. Durchs Band konnten alle Regionen in der Schweiz ein positives jährliches Wachstum aufweisen.

Nachfrage nach Fachkräften übersteigt das Angebot: Viele der Stellenkategorien wuchsen im Jahr 2022 um über +20 %. Dazu gehören etwa die Kategorien Verwaltung, Logistik, IT, Produktion und Finanzen. Dies wird den Fachkräftemangel 2023 noch weiter verschärfen.

Firmen schaffen Jobs im Verkauf: Desto mehr Stellen im Verkauf, desto grösser ist die Erwartung von Unternehmen, dass Nachfrage und Einnahmen steigen werden. Die Zahl der Jobs im Verkauf ist im Vergleich zum Vorjahr um +17.3 % gestiegen – vor allem in Branchen, in welchen Fachkräfte gefragt sind, wie etwa Pharma und IT.

Neue Job-Kategorien entstehen: Die Energiekrise sorgte für ein Stellenwachstum von +30.1 % im Energiesektor. In Spezialgebieten wie der Umwelttechnik konnte ein Zuwachs von +19.7 % verzeichnet werden. Eine neue Job-Kategorie war unter anderem die Medizinethik und das damit verbundene Recht, um auf die Neuentwicklungen in diesem Bereich reagieren zu können.

Viel mehr lokale Arbeitsplätze in der Produktion: Unternehmen versuchen ihre Lieferketten zu sichern. Aus diesem Grund stieg die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen um über +20 %. Die Branche verzeichnete somit einer der grössten Zuwächse.

«Angesichts des starken Anstiegs der Nachfrage nach Fachkräften in so vielen Sektoren gibt es genügend Gründe, optimistisch in das Jahr 2023 zu blicken», sagt Yannick Coulange, Managing Director der PageGroup Schweiz. (Michael Page/mc)