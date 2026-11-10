Schweizer Unternehmerin Daniela Marino von CUTISS vertritt die Schweiz am EY World Entrepreneur Of The Year 2027

Zürich – Mit dem EY Entrepreneur Of The Year Award 2026 hat das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY in der Schweiz zum 29. Mal innovative und engagierte Unternehmerpersönlichkeiten ausgezeichnet. Im Rahmen der feierlichen Gala im Kongresshaus Zürich wurden am Abend des 23. Oktober die Preisträger in den drei Kategorien «Scale-up Leaders», «Visionary Entrepreneurs» und «Entrepreneurs in Family Business» geehrt. Zu den Gewinnern zählt Daniela Marino von CUTISS, welche die Schweiz im kommenden Jahr beim EY World Entrepreneur Of The Year™ 2027 vertreten wird. Der globale Wettbewerb findet vom 25. bis 28. Mai 2027 in Monaco statt. Die unabhängige Jury gab ihre Nomination im Anschluss an die Gala bekannt.

Frédéric Tissot, Head of EY Entrepreneur Of The Year Switzerland, sagt: «Ich freue mich sehr, dass Daniela Marino die Schweiz am EY World Entrepreneur Of The Year 2027 vertreten wird. Mit CUTISS treibt sie wegweisende Innovationen voran, die Patienten neue Perspektiven eröffnen und die Zukunft der regenerativen Medizin nachhaltig prägen können. Wissenschaftliche Exzellenz, unternehmerischer Mut, Resilienz und eine klare Vision zeichnen sie aus und stehen beispielhaft für die Werte des Programms. Ihre Fähigkeit, Forschung in konkrete medizinische Anwendungen zu überführen, und ihre internationale Perspektive passen perfekt zu diesem globalen Netzwerk.»

Schweizer Vertreter beim EY World Entrepreneur Of The Year

Als Gewinnerin der Kategorie «Scale-up Leaders» wurde Daniela Marino, Mitgründerin und CEO von CUTISS, für das internationale Finale des EY World Entrepreneur Of The Year 2027 nominiert. CUTISS, gegründet 2017 und mit Sitz in Schlieren (ZH), entwickelt biotechnologische Lösungen zur Herstellung menschlichen Hautgewebes. Unter der Leitung von Daniela Marino arbeitet das Unternehmen an denovoSkin™, einer personalisierten Gewebetherapie auf Basis lebender menschlicher Haut. Eine eigens entwickelte Automatisierungsplattform soll deren bedarfsgerechte und skalierbare Herstellung ermöglichen. Die Therapie richtet sich an Patienten, die nach schweren Verbrennungen oder für rekonstruktive und ästhetische Eingriffe Hautchirurgie benötigen.

Die unabhängige Jury meint: «Daniela Marino verbindet wissenschaftliche Exzellenz und unternehmerischen Mut mit aussergewöhnlicher Resilienz und einer klaren Vision. Mit CUTISS treibt sie eine wegweisende Innovation voran, die Patienten neue Perspektiven eröffnet und das Potenzial hat, die Zukunft der regenerativen Medizin nachhaltig zu prägen. Besonders beeindruckend ist, mit welcher Beharrlichkeit und Überzeugung sie Forschung in konkrete medizinische Anwendungen überführt und den Zugang zu innovativen Therapien vorantreibt. Mit ihrem wissenschaftlichen Denken, ihrer Lernbereitschaft und ihrer klaren Wirkungsorientierung verkörpert sie eine Unternehmerpersönlichkeit, die weit über die Grenzen ihrer Branche hinausstrahlt.»

Preisträger des EY Entrepreneur Of The Year Switzerland 2026

Daniela Marino, CUTISS (ZH) in der Kategorie «Scale-up Leaders», Sektor: Biotechnologie & Gesundheitswesen

CUTISS entwickelt mit denovoSkin™ eine personalisierte Gewebetherapie auf Basis lebender menschlicher Haut für Patienten, die nach schweren Verbrennungen oder für rekonstruktive und ästhetische Eingriffe Hautchirurgie benötigen. Eine eigens entwickelte Automatisierungsplattform soll die bedarfsgerechte und skalierbare Herstellung ermöglichen.

Thomas Taroni, PHOENIQS (SZ) in der Kategorie «Visionary Entrepreneurs», Sektor: Technologie & Künstliche Intelligenz

PHOENIQS ist ein in der Schweiz ansässiger KI- und Cloud-Dienstleister, der souveräne, leistungsstarke Computing-Lösungen für Unternehmen anbietet, die Skalierbarkeit, Sicherheit und Datensouveränität benötigen. Als einziger souveräner Anbieter von High-End-KI-Infrastruktur in der Schweiz gewährleistet das Unternehmen die Einhaltung strenger Data-Governance-Vorschriften.

Pascal Bourquard Jr, BIWI (JU) in der Kategorie «Entrepreneurs in Family Business», Sektor: Materialtechnologie & industrielle Fertigung

BIWI ist ein familiengeführtes Unternehmen, das seit über 45 Jahren Hochleistungsmaterialien auf Basis von Elastomeren, Verbundwerkstoffen, Carbon und Silikon entwickelt und produziert. Unter der Leitung von Pascal Bourquard Jr hält das Unternehmen mehr als 22 Patente und beliefert über 300 internationale Marken aus Branchen wie Luxusuhren, Medizintechnik, Motorsport, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. (EY/mc/ps)

EY Entrepreneur Of The Year – ein globales Netzwerk für visionäre Unternehmende

Die Verleihung des Awards bildet den Höhepunkt eines ganzjährigen Programms für alle nominierten Unternehmer. Der EY Entrepreneur Of The Year ist aber noch mehr als der «Oscar des Unternehmertums»: Es ist ein enges und etabliertes Netzwerk für Unternehmerpersönlichkeiten, das den Kontakt und Austausch ermöglicht und fördert – und zwar unter allen Nominierten, die weltweit einmal am Wettbewerb teilgenommen haben. Das globale Netzwerk umfasst heute 60 Programme in mehr als 94 Ländern und Regionen und verbindet weltweit über 50’000 Unternehmerpersönlichkeiten.