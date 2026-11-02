localsearch Success Story: Pöhl’s Imkerei gewinnt ein Viertel mehr Anfragen und Zeit

In der Serie «Success Stories» von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet Bea Pöhl, wie ihre Imkerei dank digitaler Lösungen viel einfacher Termine plant und mehr Kundenanfragen erhält.

Bea Pöhl führt Pöhl’s Imkerei in Neuhausen am Rheinfall mit viel Leidenschaft neben ihrem Hauptberuf. Sie verkauft Honig aus eigener Produktion und möchte anderen die faszinierende Welt der Bienen näherbringen. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie zudem eine Schreinerei. Um ihre Kundinnen und Kunden zuverlässig betreuen zu können, ist daher gute Organisation wichtig. Darum hat Bea Pöhl gemeinsam mit localsearch bewusst den digitalen Auftritt ihrer Imkerei ausgebaut. Das Ziel: Interessierte einfach erreichen ohne wachsenden Verwaltungsaufwand.

localsearch erleichtert Kundenbetreuung im Alltag

Eine moderne Website gibt Interessenten einen Überblick über das Sortiment. Ergänzend dazu sorgen Online-Kampagnen für mehr Sichtbarkeit im Netz. Besonders wertvoll ist für Bea Pöhl jedoch das digitale Termin- und Kundenmanagementtool von localsearch.

«Da ich die Imkerei nebenberuflich führe, ist eine gute Zeitplanung entscheidend. Dank dem Terminmanager können meine Kundinnen und Kunden ihre Besuche einfach online buchen. Das erleichtert meinen Alltag enorm und gibt mir mehr Zeit für das, was ich am liebsten mache: die Arbeit mit den Bienen», sagt Bea Pöhl.

Professioneller Online-Auftritt bringt mehr Kundenanfragen

Diese Massnahmen zahlen sich aus. Heute erhält Pöhl’s Imkerei ein Viertel mehr Kundenanfragen als vor der Zusammenarbeit mit localsearch. Mit der digitalen Terminplanung kann Bea Pöhl ihre Besucher einfacher abstimmen und Kundenanfragen besser organisieren – ohne Mehraufwand.

Dank localsearch finden Interessenten leichter den Weg zu Bea Pöhl’s Imkerei. Und sie hat mehr Zeit für das, was ihr am Herzen liegt: mit Leidenschaft hochwertigen Honig produzieren, sich um die Bienenvölker kümmern und ihre Begeisterung für Bienen mit ihren Kundinnen und Kunden teilen. (localsearch/mc)