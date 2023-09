Schwyzer Immobilienmarkt: Nachfrage übersteigt das Angebot

Schwyz – Das Ansteigen der Zinsen und das eingetrübte Wirtschaftsumfeld machen sich am Schwyzer Immobilienmarkt bemerkbar. Dies geht aus der jüngsten Ausgabe der Studie zum Schwyzer Immobilienmarkt hervor, welche die Schwyzer Kantonalbank in Zusammenarbeit mit dem Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner jährlich publiziert.

Die Recherchen zeigen klar: Das Angebot an Wohneigentum hat sich nur leicht erhöht. Gleichzeitig erweist sich der Kanton Schwyz weiterhin als gefragter Wohnort – die Bevölkerung wächst kontinuierlich. Das führt dazu, dass die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Während bei den Preisen für Einfamilienhäuser eine leichte Korrektur eingesetzt hat, setzt sich der Preisanstieg bei den Eigentumswohnungen fort. Die gestiegenen Finanzierungskosten werfen die Frage auf, ob sich Wohneigentum im Vergleich zum Mieten noch lohnt. Die aktuellen Analysen zum Schwyzer Immobilienmarkt zeigen, dass bereits ein vergleichsweise tiefes Preiswachstum ausreicht, um Eigentum langfristig finanziell attraktiv zu machen.

Wohneigentum bleibt knapp

Obwohl auch im Kanton Schwyz jüngst ein leichter Anstieg des verfügbaren Angebots an Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern festgestellt wurde, bleibt Wohneigentum ein knappes Gut. Nur 1.8% der Eigentumswohnungen und 1.4% der Einfamilienhäuser werden derzeit zum Verkauf angeboten. Diese Werte liegen deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt (Eigentumswohnungen 4.4%, Einfamilienhäuser 2.7%).

Kaum mehr neue Eigentumswohnungen

In den letzten vier Quartalen wurde im Kanton Schwyz der Bau von nur 184 Eigentumswohnungen und 181 Einfamilienhäuser bewilligt. Vor allem bei den Eigentumswohnungen führten die gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten sowie das knappe Bauland zu einer stark rückläufigen Bautätigkeit. In den vergangenen zehn Jahren wurden Baubewilligungen für durchschnittlich 364 Eigentumswohnungen pro Jahr erteilt. In den letzten vier Quartalen halbierte sich dieser Wert beinahe. Das Minus betrug in Innerschwyz 41.9%, in Ausserschwyz sogar 60.7%.

Patrick Schnorf, Wüst&Partner, bleibt jedoch optimistisch was den Schwyzer Immobilienmarkt anbelangt: «Die Übernachfrage ging zwar zurück, ist aber immer noch höher als das Angebot im Kanton Schwyz. Der Kanton ist und bleibt aufgrund seiner Lage, seiner schönen Landschaft und auch dank der guten Arbeitssituation attraktiv.» (SZKB/mc/ps)