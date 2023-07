SELFRAG: Eröffnung der ersten Schweizer Waste-to-Value-Anlage.

Kerzers – SELFRAG hat im aargauischen Full-Reuenthal «Centro Uno» eröffnet – eine hochmoderne Anlage, die aus der Schlacke der Kehrichtverbrennung wertvolle Ressourcen zurückgewinnt und bedeutende CO2-Einsparungen ermöglicht. An der Eröffnung wurde der grosse Umweltnutzen der Anlage betont.

Durchbruch für die Rückgewinnung von Ressourcen

35’000 Tonnen Schlacke aus Kehrichtverwertungsanlagen, die sonst jedes Jahr als Abfallprodukt in Deponien landen würden, erhalten in Full-Reuenthal neuerdings eine Sonderbehandlung. SELFRAG, Marktführerin im Bereich nachhaltiger Materialrückgewinnung, hat die erste Schweizer Waste-to-Value-Anlage ihrer Art eröffnet. Im Centro Uno können dank innovativer Verfahren aus Verbrennungsschlacke wertvolle Materialien wie Metalle und Mineralien zurückgewonnen werden.

Meilenstein für die Schweizer Kreislaufwirtschaft

«Wir sind stolz darauf, unser Centro Uno zu eröffnen», sagte Anton Affentranger, Lead-Investor und Verwaltungsratspräsident bei SELFRAG. Es sei ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte von SELFRAG und für die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz. «Mit unserer technologischen Spitzenposition und unseren Rückgewinnungsraten revolutionieren wir die Art und Weise, wie Verbrennungsschlacke behandelt wird, und ebnen den Weg für eine nachhaltigere Zukunft.»

Die Erste von vielen Anlagen in der Schweiz

Centro Uno ist laut Affentranger nur der erste Schritt in der Vision von SELFRAG, ein Netzwerk von Waste-to-Value-Anlagen in der ganzen Schweiz zu etablieren. So will SELFRAG innovative Abfallmanagementlösungen in weitere Regionen bringen und zu einem landesweiten Paradigmenwechsel in der Ressourcenrückgewinnung beitragen.

Aus Abfall wird Wertvolles

Das Herzstück der wegweisenden Anlage ist die von SELFRAG patentierte Technologie. Hochspannungsimpulsgeneratoren und modernste Verfahrenstechnologie werden eingesetzt, um jährlich 35’000 Tonnen Schlacke aus drei verschiedenen Kehrichtverwertungsanlagen der Kantone Aargau und Luzern zu behandeln. Dabei werden Materialien effizient fragmentiert und separiert, sodass wertvolle Ressourcen wie Metalle, Eisenoxid und mineralische Produkte zurückgewonnen und wieder dem Stoffkreislauf zugeführt werden können. Mit einer Rückgewinnungsrate von 50 % ist SELFRAG marktführend im nachhaltigen Aufbereiten von Schlacke.

Der gesamte Vorgang ermöglicht eine bedeutende CO 2 -Einsparung. In enger Zusammenarbeit mit South Pole ist SELFRAG derzeit daran, den Prozess zu zertifizieren, um dann CO 2 -Zertifikate herauszugeben. (Selfrag/mc/hfu)

SELFRAG