sitEX Properties Holding AG erzielt in H1 2023 Gewinn von 7,3 Mio Franken

Lachen – Die Immobilienentwicklungsgesellschaft sitEX Properties Holding AG mit ihrem Fokus auf die beiden Kernmärkte Nordwestschweiz und Zentralflorida hat im ersten Halbjahr 2023 einen Reingewinn nach Steuern in Höhe von 7,335 Mio Franken erzielt (Vorjahr: 13,185 Mio Franken). Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrug 13,736 Mio Franken bei einem konsolidierten Bruttoumsatz von 32,699 Mio Franken.

Als Resultat von weiteren Monetarisierungen innerhalb der Projektpipeline sank die Bilanzsumme auf 454,816 Mio Franken (Vorjahr: 477,595 Mio Franken), wobei das Eigenkapital zusammen mit den eigenen Aktien, den nachrangigen Wandelanleihen und den nachrangigen Darlehen 45.80% der Bilanzsumme betrug (Vorjahr: 44.42%).

Beat Kähli, CEO der Gesellschaft, kommentiert das Geschäftsergebnis folgendermassen: «Wir freuen uns, dass wir unseren Aktionärinnen und Aktionären erneut ein profitables Halbjahresergebnis präsentieren können. Dies ist keine Selbstverständlichkeit in einer Zeit, in der die Zinsen in der Schweiz und in den USA deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegen und in der wir mit weiteren geopolitischen und wirtschaftlichen Gegenwinden konfrontiert sind. Dank unseren mehrheitlich vollvermieteten Liegenschaften, stabilen Unterhalts- und Personalkosten sowie laufenden Monetarisierungen konnten wir einen Halbjahresgewinn nach Steuern von 7,335 Mio Franken erwirtschaften. Damit stärken wir unsere Eigenkapitalquote weiter und festigen das Fundament unserer Gesellschaft, um im derzeitigen Marktumfeld agil zu bleiben und mit Zuversicht in das zweite Halbjahr blicken zu können.“

Dr. Christoph Stutz, Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft, ergänzt: „In den letzten 7,5 Jahren hat unsere Gesellschaft mit einem durchschnittlichen Eigenkapital von 147,2 Mio Franken insgesamt 206,214 Mio Franken Gewinn vor Steuern (158,967 Mio Franken nach Steuern) erwirtschaftet, was einem durchschnittlichen jährlichen IRR vor Steuern von 18.7% entspricht. Dies erfüllt uns mit Stolz. In den nächsten zwei Jahren werden jedoch zwei Darlehen in Höhe von 60 Mio Franken fällig. Diese waren in den letzten vier Jahren wichtige Pfeiler für den Kauf und die Entwicklung unserer Projekte in den USA und in der Schweiz. Die Rückzahlung dieser Verpflichtungen hat nun Priorität, weshalb wir uns vorbehalten, das Entwicklungstempo einzelner Projekte wenn nötig zu drosseln. Die erzielten Gewinne werden hauptsächlich in die Schuldenreduktion und die laufenden Projekte fliessen, was zu geringeren Ausschüttungen an die Aktionäre führen dürfte.”

Die detaillierten Finanzzahlen sowie weitere Informationen zu den Projekten und den Meilensteinen des ersten Halbjahres können dem Halbjahresbericht auf www.sitex.ch entnommen werden. (sitEX/mc)