moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Dossiers

Smarter Schuh untersucht den Gang digital

Smarter Schuh untersucht den Gang digital
Dieser Schuh kontrolliert das Gehen vollautomatisch. (Foto: Veronica Mendez, rutgers.edu)
Von moneycab

New Brunswick – Ingenieure der Rutgers University haben einen intelligenten Schuh entwickelt, der den Gang seines Trägers automatisch analysiert. Das ermöglicht die kontinuierliche Kontrolle des Krankheitsbildes von Menschen mit Parkinson, Rückenmarksverletzungen, traumatischen Hirnverletzungen und anderen Bewegungsstörungen. Der Prototyp analysiert Bewegungen mit einer Genauigkeit von 95,4 Prozent, zählt dabei Schritte und schätzt den Kalorienverbrauch, heisst es.

Stromerzeugung bei jedem Schritt
Der Schuh benötigt nicht einmal eine Batterie. Denn den erforderlichen Strom erzeugt der Träger selbst. Ein in die Sohle eingebautes Gerät erzeugt aus der Bewegung beim Gehen Strom. Der als triboelektrischer Effekt bekannte Vorgang hängt mit der statischen Elektrizität zusammen, die entsteht, wenn verschiedene Materialien aneinander reiben. Seine Innovation stellt der Biomedizintechniker Simiao Niu in «Science Advances» vor.

Wissenschaftler verwenden den Begriff «Gangbild», um die Art der Bewegung einer Person zu beschreiben. Dazu gehören Gleichgewicht, Geschwindigkeit, Schrittlänge und Rhythmus. Veränderungen können Hinweise auf den Krankheitsverlauf, das Sturzrisiko oder den Rehabilitationsfortschritt geben.

Heute ermitteln Ärzte das Gangbild, indem sie den Patienten kurz begutachten, wenn dieser ein paar Schritte macht. Der neue Schuh stellt dagegen kontinuierlich Daten zur Verfügung, die die Beurteilung verbessern. Ausserdem liefert er seinem Träger Informationen, die auf einem kleinen Monitor auf dem Schuh erscheinen, so die Entwickler der Rutgers University.

KI wertet die Fussbewegungen aus
Zentrales Element des innovativen Hightech-Schuhs ist ein Beschleunigungssensor, der die Bewegung des Fusses nach vorn, zur Seite und nach oben misst. Die Daten werden von einem Mikroprozessor ausgewertet, der Künstliche Intelligenz (KI) zu Hilfe zieht. Der Sensor und der KI-Algorithmus benötigen zusammen eine Leistung von 86 Mikrowatt – ein Bruchteil der Energie, die viele tragbare KI-Systeme verbrauchen.

In Labortests hat bereits langsames Gehen genug Strom erzeugt, um das gesamte System zu versorgen. Der Prototyp wurde anhand der Daten von vier gesunden Probanden im Alter von 23 bis 26 Jahren trainiert. Im nächsten Schritt wird er älteren Erwachsenen, Menschen mit Bewegungsstörungen und Patienten in der Rehabilitation getestet, heisst es abschliessend. (pte/mc/ps)

Original-Beitrag bei pressetext

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Odysseus in Süditalien
Ein Trojanisches Pferd am Ortseingang von Francavilla Marittima in Kalabrien. Nach Ausgrabungen in den 1960er-Jahren und dem Fund von Werkzeugen wurde eine Verbindung zum homerischen Helden Epeios hergestellt, der das hölzerne Pferd erbaut haben soll. (Foto: Projekt Francavilla Marittima / Unibas)
30.September 2026 — 07:25 Uhr
Odysseus in Süditalien

Mit der Expansion Griechenlands verbreitete sich auch Homers Heldengeschichte im westlichen Mittelmeerraum. Eine Spurensuche in Kalabrien, wo angeblich der Erbauer des Trojanischen Pferdes begraben worden ist.
Wie das Gehirn Bewegungen organisiert
Rekonstruierte Nervenzellen aus verschiedenen Bereichen des motorischen Kortex der Maus zeigen ihre weitreichenden Verbindungen zu anderen Hirnregionen. (Bild: Antonio Falasconi und Harsh Kanodia, Biozentrum, Universität Basel)
29.September 2026 — 07:10 Uhr
Wie das Gehirn Bewegungen organisiert

Forschende am Biozentrum der Universität Basel und am FMI haben die bislang detaillierteste Karte des motorischen Kortex der Maus erstellt. Sie zeigt 16 fein gegliederte Bereiche und liefert neue Einblicke in die Schaltkreise, die unsere Bewegungen steuern.
Batman stammt aus Europa: Fledermaus-Ursprung entschlüsselt
Die Madagassische Haftscheibenfledermaus (Myzopoda aurita) verdankt ihren Namen den saugnapfähnlichen Haftpolstern an Hand- und Fußgelenken. Diese besonderen Polster ermöglichen es ihr, sich an glatten Oberflächen festzuhalten. (Copyright: Manuel Ruedi)
25.September 2026 — 07:10 Uhr
Batman stammt aus Europa: Fledermaus-Ursprung entschlüsselt

In einer im Fachjournal «Nature» veröffentlichten Studie zeigen 137 Forschende aus 64 Ländern, dass Fledermäuse sehr wahrscheinlich vor etwa 65 Millionen Jahren in Europa entstanden sind.