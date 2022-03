SodaStream will eine Million Meeresschildkröten retten

Hünenberg – SodaStream spendet anlässlich des bevorstehenden Earth Day einen Teil der Einnahmen aus dem weltweiten Verkauf seiner Wassersprudler im Monat April an SEE Turtles. Die Non-Profit-Organisation setzt sich für den Schutz von Meeresschildkröten ein. Mit einer globalen Kampagne macht das Unternehmen auf die Initiative aufmerksam. Ein Video-Clip mit dem ehemaligen Baywatch-Star David Hasselhoff ist ein zentrales Element der Kampagne.

Das erklärte Ziel von SodaStream ist es, die Nutzung von Einweg-Plastikflaschen zu reduzieren und zu verhindern, dass diese im Meer landen. Konkret hat sich die führende Marke für kohlensäurehaltiges Wasser zum Ziel gesetzt, bis 2025 78 Milliarden Einweg-Plastikflaschen einzusparen. Denn Plastikmüll im Meer ist tödlich, gerade für Meeresschildkröten. Das bestätigt auch der Kurator des Vivarium Zoo Basel, Fabian Schmidt: «Viele Meeresschildkröten ertrinken, weil sie sich nicht nur in Netzen, sondern auch in im Meer treibenden Müllteppichen verfangen und nicht mehr Luft holen können.»

Eine Investition in den Planeten Erde

Anlässlich des bevorstehenden Earth Day am 22. April verdeutlicht SodaStream sein Engagement: Für jeden weltweit im April verkauften Wassersprudler verpflichtet es sich, eine Baby-Meeresschildkröte zu retten. Dafür hat sich das Unternehmen mit der Non-Profit-Organisation SEE Turtles zusammengetan, die sich für den Schutz von Meeresschildkröten einsetzt.

Bedeutende Urgesteine für die Ozeane – und die Welt

Meeresschildkröten leben bereits seit mehr als 100 Millionen Jahren auf unserem Planeten und sind für das Ökosystem Meer sehr wichtig. Das bestätigt auch Pascal Marty, Kurator des Zoo Zürich: «Meeresschildkröten nehmen als Pflanzen-, Fleisch- oder Allesfresser, aber auch als Beute anderer Tiere in ihren Ökosystemen eine wichtige Rolle ein und halten diese im Gleichgewicht.» Fabian Schmidt vom Zolli ergänzt: «Der Schutz dieser faszinierenden Tiere ist ein wichtiges Anliegen, das uns alle etwas angeht. Das Aussterben dieser besonders alten Gruppe von Reptilien wäre eine Tragödie – nicht nur für das Ökosystem Meer», erklärt Schmidt.

Auch der CEO von SEE Turtles, Brad Nahill freut sich über das Engagement von SodaStream: «Durch den Beitrag an unser Programm ʹBillion Baby Turtlesʹ können wir gemeindebasierte Schutzprogramme an mehr als 20 wichtigen Niststränden in 16 Ländern unterstützen», erklärt Nahill.

Kampagne mit einem Augenzwinkern

Trotz der Dringlichkeit des Themas ist die begleitende Kampagne mit einem Augenzwinkern umgesetzt. So ist das Kampagnen-Video eine humorvolle Hommage an die kultige Baywatch-Serie. David Hasselhoff glänzt einmal mehr als – leicht gealterter – Rettungsschwimmer, allerdings rettet er keine Menschen, sondern eine Baby-Meeresschildkröte. «Ich fühle mich geehrt, mich gemeinsam mit SodaStream für den Umweltschutz einzusetzen, indem Bewusstsein für die Bedrohung von Meeresschildkröten und unserer Strände geschaffen wird. Dies ist eine Sache, hinter der ich voll und ganz stehe. Ich hoffe, dass wir weltweit das Bewusstsein für dieses dringende Problem steigern werden», wird Hasselhoff in einer Mitteilung zitiert. (mc/pg)