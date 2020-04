SPG Intercity Zürich: Microsoft hat weitere Bürofläche in der Zürcher City angemietet

Zürich – Dank einem flexiblen Mietvertrag hat Microsoft Schweiz ihre Büropräsenz am Standort Talstrasse 9 in Zürich erweitert. Diesen hatte die SPG Intercity Zurich AG im Auftrag des IT-Unternehmens ausgehandelt.

Microsoft Schweiz, die ihren Hauptsitz aktuell in Wallisellen und ab 2021 im Flughafen-Neubau «The Circle» hat, beauftragte die SPG Intercity Zurich AG 2019 mit der Suche nach zentralen Büroräumlichkeiten in Zürich. Wichtige Kriterien waren die Nähe zu Zürichs Hochschulen sowie die Möglichkeit, am neuen Standort flexibel wachsen zu können.

An der Talstrasse 9, mitten Zürcher Central Business District, konnte SPG Intercity für den Kunden eine geeignete Fläche anmieten. In den Mietvertragsverhandlungen erwirkte SPG Intercity zudem ein Vorrecht für die Anmietung von weiteren Flächen aus. Diese konnte Microsoft Schweiz nun übernehmen. Damit umfasst der Microsoft-Standort Talstrasse 9 jetzt insgesamt rund 600 m2. Microsoft ist seit 2016 Kundin von SPG Intercity Zurich. (awp/mc/pg)