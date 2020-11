SPG Intercity Zurich AG: Ladenfläche an der Bahnhofstrasse in Zürich vermietet

Zürich – Im Auftrag der Eigentümerschaft hat die SPG Intercity Zurich AG eine Retailfläche an der Bahnhofstrasse 32 in Zürich vermietet. Für die rund 550 m2 grosse Verkaufsfläche an Premiumlage konnte eine internationale Luxus-Modemarke gewonnen werden.

Die repräsentative Liegenschaft in der Nähe des Paradeplatzes gehört zu den internationalen Top-Standorten für Retailer. Für die attraktive Ladenfläche an der Bahnhofstrasse 32 konnte SPG Intercity Zurich im Auftrag der Eigentümerin Swiss Prime Anlagestiftung nun eine neue Mieterin gewinnen, ein Fashion-Label im Luxusseg-ment. «Auch in Corona-Zeiten dürfen wir uns weiterhin über Vertragsabschlüsse freuen; trotz der schwierigen Situation planen viele Retailer langfristig», sagt Gabriela Brandenberg, Head Office and Retail bei SPG Intercity Zurich. «Sie wissen aus Erfahrung, dass auf Krisen häufig ein Wirtschaftaufschwung folgt.» Robert Hauri, CEO und Mitinhaber der SPG Intercity Zurich AG, ergänzt: «Die Bahnhofstrasse Zürich ist eine der weltweit wichtigs-ten Einkaufsstrassen. Dank der hohen Kaufkraft der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten sind diese Lagen nach wie vor sehr gesucht.» (SPG Intercity Zurich AG/mc/ps)