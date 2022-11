SPGI Zürich: Cartier als Pop-up-Mieter im Modissa-Haus gewonnen

Zürich – Im Auftrag der Eigentümerin Silberhof AG wurde SPGI Zurich exklusiv mit der Vermarktung der Retailflächen an der Bahnhofstrasse 74 in Zürich beauftragt. Für die Weihnachtszeit konnte Cartier als Pop-up-Mieter gewonnen werden.

Im Modissa-Haus an der Zürcher Bahnhofstrasse zieht am 19. November bis Weihnachten 2022 Cartier ein: Im EG und 1. OG zeigt der renommierte Juwelier seine Kollektion Panthère und nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Zeitreise, die 1914 beginnt. Unter dem Motto «Into the wild» bietet Cartier an der Bahnhofstrasse 74 ein immersives Erlebnis auf rund 500 m2 Fläche. Die Ausstellung ist vom 19. November bis 4. Dezember sowie am 9./10. und 16./17. Dezember 2022 geöffnet. (SPGI/mc)

