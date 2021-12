SPGI Zurich AG: Konnex Baden – 1’635 m2 Büroflächen an PDAG vermietet

Zürich – Im Auftrag der Miteigentümerschaft Konnex konnte SPGI Zurich AG eine Fläche von insgesamt 1’635 m2 an die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) vermieten. Das geschichtsträchtige Konnex ist Teil der «Stadt in Stadt» in Baden-Nord und wird derzeit totalsaniert.

Die aussergewöhnliche Liegenschaft in Baden Nord befindet sich auf dem ursprünglichen Gelände der Brown, Boveri & Cie. (später ABB) und ist mit mehreren Architekturpreisen ausgezeichnet. Zurzeit wird das 42’000 m2 grosse Konnex totalsaniert und ist ab Frühjahr 2023 bezugsbereit. Die neu entstehende «Stadt in Stadt» soll das Quartier Baden-Nord beleben. Die Miteigentümerschaft Konnex hat SPGI Zurich mit der Vermietung der Liegenschaft beauftragt. Nun konnten die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) als Mieter gewonnen werden. Die PDAG, welche die Räumlichkeiten bereits als Zwischenmieter nutzen, werden auf den 1’635 m2 ein Ambulatorium für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene betreiben.

«Im Konnex wird ein wegweisendes Multi-Tenant-Konzept angestrebt. Ein attraktiver Mix aus unterschiedlichen Dienstleistern, Gastronomie und Büronutzung soll dazu beitragen, dass Baden-Nord zu einem Stadtteil mit hoher Aufenthalts- und Lebensqualität transformiert wird», sagt Gabriela Brandenberg, Head Office and Retail bei SPGI Zurich AG. «Das Konnex bedient verschiedene, anspruchsvolle Bedürfnisse: von Konzernen über Start-ups bis zu Institutionen wie der PDAG», so Robert Hauri, CEO und Mitinhaber von SPGI Zurich AG. «Weitere konkrete Interessenten in fortgeschrittener Verhandlung sind aus den Bereichen Serviced Apartments, Co-Working, Unterhaltungsindustrie und Bildungswesen.» (SPGI/mc/ps)

Website: konnex-baden.ch