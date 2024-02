SPGI Zurich: Letzte Fläche im «mattQ» in Basel vermietet

Im Auftrag der Eigentümerin Avadis Anlagestiftung konnte SPGI Zurich die letzte Bürofläche in der modernen Liegenschaft «mattQ» in Basel vermieten. Für die ca. 219 m2 grossen Räumlichkeiten konnte ein Architekturbüro gewonnen werden.

Die Avadis Anlagestiftung hatte SPGI Zurich beauftragt, die insgesamt 1936 m2 umfassenden Flächen der Liegenschaft am Riehenring 171-175 / Effringerstrasse 32 neu zu vermieten. Zur Anmietung standen moderne, helle und repräsentative Büroflächen bereit. Das «mattQ» befindet sich mitten im Basler Boomquartier Matthäus und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Messe. Mit der Vermietung der letzten Fläche im 3. Obergeschoss an ein Basler Architekturbüro hat SPGI Zurich das Mandat nun erfolgreich abgeschlossen. (SPGI Zurich/mc/ps)