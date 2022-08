Steiner Investment Foundation stärkt Unabhängigkeit

Zürich – Die Steiner Investment Foundation SIF stärkt ihre Unabhängigkeit. Stiftungsratspräsident Ajay Sirohi wird sich künftig auf seine Rolle bei der SIF fokussieren und beendet sein Amt als CEO der Steiner AG. Die Stiftung wird weiterhin mit der Steiner AG Immobilienprojekte entwickeln und realisieren.

Seit der Gründung im Jahr 2016 ist die Steiner Investment Foundation rasant gewachsen. Heute sind bei der unabhängigen Stiftung Pensionskassengelder in der Höhe von CHF 1.078 Mrd. angelegt. Für den Stiftungsrat ist deshalb der Zeitpunkt gekommen, die Unabhängigkeit der Stiftung zu stärken. Stiftungsratspräsident Ajay Sirohi konzentriert sich deshalb auf seine Tätigkeit bei der SIF und gibt sein Amt als CEO der Steiner AG ab. «Wir wollen so die höchstmögliche Unabhängigkeit sicherstellen», so Ajay Sirohi.

Weiterhin Zusammenarbeit mit der Steiner AG bei Projekten

Es ist auch für die Zukunft vorgesehen, bei der Realisierung von Projekten mit der Steiner AG in bewährter Art zusammenzuarbeiten. Aufgrund der heutigen Grösse der Steiner Investment Foundation soll zudem verstärkt die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern geprüft werden. «Das ist aufgrund unseres Wachstums sinnvoll», sagt Stiftungsratsvizepräsident Hendrik van der Bie. «Wir sind verpflichtet, die Pensionskassengelder von Vorsorgeeinrichtungen aus der ganzen Schweiz langfristig und rentabel in Immobilienprojekten anzulegen.» Oberstes Ziel bei der Wahl der Projektpartner sei jeweils die Wahrung der Interessen der investierten Pensionskassen und die optimale Anlage der Pensionskassengelder. (Steiner Investment Foundation/mc/ps)