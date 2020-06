Steiner Investment Foundation startet nächste SDR-Emission

Zürich – Die Anlagestiftung Steiner Investment Foundation (SIF) führt für die Anlagegruppe «Swiss Development Residential» (SDR) im Zeitraum vom 3.–26. Juni 2020 bereits die nächste Emission im Umfang von 50 Mio Franken durch.

Die Anlagegruppe SDR ist im 2. Quartal 2020 dabei mit aktuellen Transaktionen das Volumen von 500 Mio Franken an investiertem Kapital zu übersteigen und weist auch in den kommenden Monaten ein spannendes Portfolio an Akquisitionsopportunitäten auf. Die Emission ist für bestehende und neue Investoren geöffnet, die gemäss Schweizer Gesetzgebung in steuerbefreite Anlagestiftungen investieren dürfen. Die Investoren erhalten Zugang zu äusserst interessanten und profitablen Immobilienprojekten an bevorzugten Lagen in der Schweiz.

Seit der Lancierung im Jahre 2017 hat die SIF 30 Projekte mit einem aktuellen Portfoliowert von 1,3 Mrd Franken akquiriert. In diesem Zeitraum wurde eine annualisierte Rendite von 7% p.a. erzielt, der Nettoinventarwert (Net Asset Value – NAV) liegt aktuell bei 121.78 CHF je Anteil. (SIF/mc)

Die Eckdaten der 12. Emission