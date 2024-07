Studie: Trotz mehr Neubaugesuchen bleibt Wohnungsmangel akut

Freedom24: Erholung in Sicht – Sind Immobilienaktien nun wieder gefragt?

In einer Welt, die ständig im Wandel ist, blieb eine Sache jahrelang beständig: das Potenzial des Immobilienmarkts als lukrative Investitionsmöglichkeit. Durch die Pandemie und den Anstieg der Rohstoffpreise veränderte sich jedoch die europäische Immobilienlandschaft in den letzten Jahren drastisch und erinnerte zeitweise an die grosse Krise von 2008. Mit gestiegenen Bauzinsen und erschwerten Kreditbedingungen konnte […]