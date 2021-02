SV Group liefert Menüs ins Home-Office

Dübendorf – Mit der Arbeit im Homeoffice fällt das Mittagessen im Mitarbeiterrestaurant weg. Fertiggerichte aus dem Supermarkt oder gelieferte Pizzas fördern das Wohlbefinden im Homeoffice längerfristig nicht. Die SV Group lanciert jetzt eine Alternative: [email protected] liefert abwechslungsreiche und vollwertige Menüs in Restaurant-Qualität schweizweit direkt ins Homeoffice.

Das neue Angebot soll es Unternehmen ermöglichen, ihre Mitarbeitenden mit einer ausgewogenen und nachhaltigen Ernährung im Homeoffice zu unterstützen und sich so auch im Arbeitsmarkt zu differenzieren.

Gesund, sicher und unkompliziert direkt ins Homeoffice

Die Mitarbeitenden können jede Woche aus zehn neuen Gerichten auswählen: vegetarische Bowls, spannende Curries und Klassiker wie Zürcher Geschnetzeltes. Die Menüs werden von SV-Köchinnen und Köchen in der hauseigenen Manufaktur in Wallisellen kreiert und frisch zubereitet.

Bestellt wird einmal pro Woche über den [email protected] Webshop. Zum gewünschten Zeitpunkt werden die Mahlzeiten hygienisch verpackt und in Boxen gekühlt geliefert. Die Zubereitung ist einfach: Drei bis vier Minuten in der Mikrowelle, im Backofen oder in der Pfanne erhitzen und dann geniessen. Die Gerichte sind fünf Tage im Kühlschrank haltbar. (SV Group/mc)

[email protected]