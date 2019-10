THE CIRCLE eröffnet im September 2020

Zürich – Am grössten Hochbauprojekt der Schweiz ist der Rohbau abgeschlossen. Die letzte Decke von THE CIRCLE wurde betoniert, die Fassadenmontage läuft nach Plan. Im vergangenen August wurden die ersten Flächen den Mietern übergeben.

Die Eröffnung der publikumswirksamen Flächen findet am 1. September 2020 statt. Einige Büromieter werden ihre Flächen bereits früher beziehen. So auch die Flughafen Zürich AG, die schon im April nächsten Jahres ihren Hauptsitz an den Flughafenkopf verlegt. Per 1. September 2020 werden dann die Brand Houses und Restaurants offen sein. Zudem werden ab September auch Kongresse für bis zu 2’500 Personen im Convention Centre stattfinden und die ersten Gäste im Hyatt Regency übernachten. Die Eröffnungen des ambulanten Gesundheitszentrums vom Universitätsspital Zürich (USZ) und des zweiten Hotels, Hyatt Place Zurich Airport/The Circle, erfolgen bis Ende 2020. Die Eröffnungsfeierlichkeiten finden ebenfalls im September 2020 statt.

Neue Mieter

In den letzten Monaten wurden neue Mietverträge abgeschlossen. So auch mit dem Zürcher Startup Westhive, das die Plattform im Modul „Education & Knowledge“ betreiben wird. Das Modul „Education & Knowledge“ bietet 3’000 m2 für Bildungsangebote an bester Lage. Mittelpunkt ist der MindHub, ein multifunktionaler Raum für Seminare, Tagungen und Workshops.

Coop wird mit dem italienischen Format „Sapori d’Italia“ in THE CIRCLE vertreten sein. Ebenfalls im Modul „Brands & Dialogue“ wird Globus einen Concept Store auf knapp 700 m2 eröffnen.

Für die Attraktivität von THE CIRCLE als modernes Arbeitsumfeld sind auch die Kinderbetreuung für Mitarbeitende sowie ein Fitnesscenter von entscheidender Bedeutung. Mit einem Schweizer Familienunternehmen, das eine Kindertagesstätte in THE CIRCLE eröffnen wird, und Kieser Training, dem renommierten Schweizer Brand für gesundheitsorientiertes Training, konnten die passenden Partner gefunden werden.

Neue Officemieter sind unter anderem Edelweiss, das Schweizer Informatikunternehmen Inventx sowie Lunge Zürich. (mc/pg)

