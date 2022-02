Tipps für nachhaltige Geschäftsreisen

Reisen spielen bei der CO2-Bilanz eines jeden Unternehmens eine große Rolle. Doch bisher war Nachhaltigkeit bei der Planung von Geschäftsreisen für viele Unternehmen kein wichtiges Thema.

Geschäftsreise vorbereiten

Geschäftsreisen sind einer der größten Verursacher von Kohlenstoffemissionen in der Unternehmenswelt. Erstens werden Geschäftsreisen hauptsächlich mit dem Flugzeug und mit dem Auto unternommen, vor allem in Ländern, in denen eine Reise mit dem Zug nicht möglich ist. Außerdem ist der CO2-Fußabdruck von Business-Class-Sitzen etwa viermal so hoch wie der der Economy-Class. Außerdem nehmen Arbeitnehmer oft viel mehr Flüge als der durchschnittliche Urlauber.

Während der Corona-Pandemie sanken die gesamten globalen CO2-Emissionen um 7%. Mit der Rückkehr ins Büro und der Wiedereröffnung der Grenzen ist es wichtig, sich zu fragen, welche Lehren die Unternehmen aus der Nachhaltigkeit in die Zukunft mitnehmen können.

Mehr digitale und weniger kurze Geschäftsreisen

Es gibt heute so viele digitale Hilfsmittel für die Arbeit aus der Ferne, dass die Unternehmen diese häufiger und effizienter nutzen sollten. Investieren Sie in moderne Software und andere Tools, die es Ihrem Unternehmen ermöglichen, virtuelle Meetings abzuhalten, die es Mitarbeitern und Teams erlauben, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort zusammenzuarbeiten, und die es Managern ermöglichen, zwischen wichtigen persönlichen Treffen auch mit Kunden in Kontakt zu bleiben.

Wenn ein persönlicher Besuch dennoch notwendig ist, ist es vielleicht besser, mehrere Termine in einer Fahrt zu kombinieren, als mehrere kurze Termine zu vereinbaren und mehrmals ins Ausland zu reisen.

Wählen Sie umweltfreundlichere Verkehrsmittel

Laut einer Studie der Europäischen Umweltagentur verursacht eine Zugfahrt weniger als ein Zwanzigstel der Emissionen einer Flugreise und ein Siebtel der Emissionen einer Autofahrt. Wenn Sie von vielen Kurzstreckenflügen auf Zugreisen umsteigen, können Sie die CO2-Bilanz Ihres Unternehmens erheblich verbessern.

Geschäftsreisende sind sich zunehmend der Umweltauswirkungen von Geschäftsreisen bewusst und wollen ihre Zeit so gut wie möglich nutzen. Viele denken vielleicht, dass eine Zugfahrt mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber diese Zeit können Sie optimal nutzen, indem Sie Ihre E-Mails abrufen.

Für Geschäftsreisen, die einen Flug erfordern, wählen Sie am besten neuere Flugzeuge (Boeing 787, Airbus 321 NEO oder den Airbus 350) und versuchen Sie, Direktflüge zu nehmen, anstatt Flüge mit einer Zwischenlandung.

Reduzieren Sie den CO2-Fußabdruck bei der Ankunft

Ziehen Sie in Erwägung, Prämien für Mitarbeiter anzubieten, die sich für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder gemeinsamer Autos entscheiden. Wenn ein Mietwagen erforderlich ist, sollten Sie nur Kompakt-, Hybrid- oder Elektrofahrzeuge zulassen.

Kompensieren Sie die CO2-Emissionen von Flug und Visum

Unternehmen können das Reisen nicht ganz vermeiden; Es wird immer Zeiten geben, in denen Mitarbeiter geschäftlich zu einem weit entfernten Ziel reisen müssen und der Zug keine Option ist. Wenn das passiert, gibt es viele gemeinnützige Initiativen, die Unternehmen dabei helfen, Kohlenstoffemissionen auszugleichen und die negativen Auswirkungen in positive Auswirkungen auf die Welt zu verwandeln. Ob Wiederaufforstung oder Projekte für erneuerbare Energien – Unternehmen können einen Zweck wählen, der zu ihrer Organisation passt.

iframe width=»1010″ height=»568″ src=»https://www.youtube.com/embed/kqG-JiAjkZc» title=»YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen>

Bei der Buchung eines Fluges oder sogar bei der Beantragung eines Visums für eine ferne Geschäftsreise wird Ihnen oft automatisch angeboten, Ihre CO2-Emissionen auszugleichen. Wenn Sie eTA Kanada oder Visum beantragen, können Sie beim Ausfüllen des Antragsformulars ankreuzen, dass Sie Ihre CO2-Emissionen kompensieren möchten. Bei der Bezahlung des Visums (oder des ESTA für die USA oder der eTA für Kanada) wird ein kleiner Betrag erhoben, der vollständig Greenseat zugutekommt. Sie haben Projekte in Indien und mehreren Ländern Afrikas laufen. Die nachhaltigen Energieprojekte erfüllen die Anforderungen von VCS und Gold Standard. Auf diese Weise können Unternehmen auch mit kleinen Aktionen wie dem Online-Visumantrag einen Beitrag leisten.

Weitere Informationen über den Visumantrag

Für die meisten Länder können Sie das Visum oder die Einreisegenehmigung einfach online beantragen. Einen Besuch bei der Botschaft oder dem Generalkonsulat ist daher in der Regel nicht mehr nötig. Geschäftsreisende erfüllen in der Regel die Bestimmungen für die Einreise nach Kanada oder in die USA ohne Visum. Für die USA benötigen Sie ein ESTA, für Kanada eine eTA. Diese Reisegenehmigungen werden nicht im Pass geklebt oder gestempelt und müssen nicht ausgedruckt werden, sondern sie werden digital mit dem Pass verknüpft. Nach der Erteilung erhalten Sie eine E-Mail mit der Bestätigung der Genehmigung. Das passiert im Allgemeinen bereits innerhalb von drei Tagen. Wenn Sie Ihre Geschäftsreise in wenigen Tagen antreten und noch keine Reisegenehmigung haben, können Sie einen Eilantrag stellen. Dieser wird meistens bereits nach einer Stunde genehmigt.

Beachten Sie bitte, dass Sie mit einem ESTA und einer eTA kein Arbeitsverhältnis in den USA oder in Kanada eingehen dürfen. Sie dürfen schon an Konferenzen, Geschäftstreffen oder Messen teilnehmen, Sie dürfen aber nicht von einem Unternehmen aus den USA oder Kanada bezahlt werden. Bei einer Geschäftsreise in Kanada dürfen Sie keine körperliche Arbeit verrichten. Dafür ist ein Visum erforderlich. (VA/mc/hfu)