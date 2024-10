UBS verlängert Partnerschaft mit dem Swiss Venture Club

Gümligen – Der Swiss Venture Club und die strategische Partnerin UBS verlängern ihre Partnerschaft um mehrere Jahre. Ausserdem tritt die UBS ab Januar 2025 als «Presenting Partner» des KMU-Netzwerks auf.

Nachdem der bestehende Partnerschaftsvertrag der Credit Suisse im Zuge der Integration in UBS bereits übernommen worden war, konnte diese Partnerschaft nun langjährig verlängert werden. Überdies wird die SVC-Geschäftsstelle von Gümligen wegziehen und auf Anfang 2025 neue Büros im ZID Bernapark in Stettlen/Deisswil beziehen. Der langjährige SVC-Geschäftsführer Michael Fahrni freut sich sehr über die Vertragsverlängerung mit der Hauptpartnerin UBS: «Nun können wir mit voller Kraft unsere Kernaktivitäten – Inspiration und Netzwerk für KMU sowie Auszeichnung der besten unter ihnen an den Prix SVC – weiter ausbauen. Der Umzug ins ZID Bernapark wird unseren Innovationsgeist zusätzlich beflügeln.»

Neue OK-Präsidenten für Prix SVC

Die jeweiligen UBS-Exponentinnen und UBS-Exponenten (aus dem regionalen Firmenkundengeschäft) treten weiterhin als Gastgeberinnen und Gastgeber beziehungsweise OK-Präsidentinnen und OK-Präsidenten an den Prix SVC Unternehmenspreisverleihungen in allen Schweizer Wirtschaftsregionen auf. Mit Blick auf die letzten zwei Preisverleihungen im 2024 wurden diesbezüglich die Personalien neu geregelt: Yves Felder übernimmt das OK-Präsidium für den Prix SVC Suisse romande (Durchführung am 12. November im STCC in Ecublens) und Hannes Weibel für den Prix SVC Wirtschaftsraum Zürich (Durchführung am 26. November im Kongresshaus Zürich). Beide Preisverleihungen werden bereits mit UBS als Partnerin durchgeführt. Ab Januar 2025 wird die Sponsoring-Architektur des SVC dann angepasst und UBS fortan als «Presenting Partner» im SVC Netzwerk auftreten. (pd/mc)