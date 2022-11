Umwelt Arena: Was hat Glück mit Nachhaltigkeit zu tun?

Spreitenbach – Was ist es, das die Welt, uns, mich und dich glücklich macht? Die Family Days, welche vom Montag, 26. Dezember 2022 bis Sonntag, 8. Januar 2023 in der Umwelt Arena in Spreitenbach stattfinden, gehen dieser spannenden Frage nach.

Spreitenbach, Dezember 2022 Das Angebot umfasst einen reduzierten Familieneintritt, eine Glückstour durch die Sonderausstellung der Helvetas „GLOBAL HAPPINESS: Mit Nachhaltigkeit zum Glück“, familienfreundliche Ausstellungen, E- und Plauschfahrzeuge zum Testen und einen Wettbewerb. Familien (zwei Erwachsene mit Kindern) bezahlen nur CHF 30.- statt CHF 38.-, Coop Hello Family Club Mitglieder sogar nur CHF 24.- statt CHF 38.- pro Familie.

Die rund halbstündige Glückstour, welche dreimal täglich jeweils um 11:00, 13:30 und 15:00 Uhr stattfindet, führt Kids und ihre Eltern durch die aktuelle Sonderausstellung der Helvetas „GLOBAL HAPPINESS: Mit Nachhaltigkeit zum Glück“. Die Glückstour geht der Frage nach, wie nachhaltiges Glück aussehen könnte. Es ist eine spannende und spielerische Tour zu einem Thema, das uns alle bewegt. Sie zeigt, was Glück mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Kids und ihre Eltern finden eine Vielzahl an inspirierenden Anregungen und Antworten. Die Anmeldung zur Glückstour erfolgt ausschliesslich vor Ort und die Berücksichtigung der Teilnahme nach Eingang der Anmeldung.

Beim grossen Wettbewerb gibt es einen Einkaufs-Gutschein von Claro im Wert von 200 Franken zu gewinnen.

Viel Spass versprechen die Plauschfahrten auf dem 300 m langen Indoor Parcours: Erwachsene können mit E-Fatbikes, einem Paralleltandem, einem Elliptigo, einer Art Stepper für die Strasse aber auch in Elektroautos

Runden drehen; für Kinder stehen Tretkarts, Micro-Scooters und vieles mehr zum Testen bereit.

Glückstour: 3 x täglich um 11:00, 13:30 und 15:00 Uhr; Anmeldung für die Glückstour nur vor Ort möglich. (Umwelt Arena/mc/ps)

Link auf Website https://www.umweltarena.ch/family-days-winter-2022-2023/