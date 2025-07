Vanguard: Anleihe-ETFs mit Rekordzuflüssen

Von Jonathan Decurtins, Head of Wholesale Switzerland and Liechtenstein

Aktien-ETFs führen das Feld auch im Juni an – aber nur knapp

An den Aktienmärkten stiegen die Kurse auch im Juni, Aktien-ETFs blieben dennoch um fast die Hälfte hinter ihrem Vormonatsergebnis zurück und wiesen mit einem Nettoneuvermögen von 11,5 Mrd. USD das schlechteste Ergebnis des laufenden Jahres aus. Core Equity ETFs standen erneut auf Platz 1, wobei regionale Exposures wie Welt, Europa und Industrieländer besonders gefragt waren. ETFs auf US-Aktien wiesen dagegen bereits zum vierten Mal im laufenden Jahr Abflüsse aus.

Anleihe-ETFs erreichten mit Nettozuflüssen von 9,5 Mrd. USD das bisher beste Ergebnis im laufenden Jahr, und selbst im Jahr 2024 war nur der Juli mit 11,0 Mrd. USD noch besser. Angeführt wurde das Feld von ETFs auf Staats-, Unternehmens- und ultrakurze Anleihen, unter den regionalen Exposures standen Euroraum-Strategien an der Spitze.

Mit jetzt 163,0 Mrd. USD sind die Nettozuflüsse europäischer ETFs im laufenden Jahr weiterhin hoch, im vergangenen Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt lediglich 115,0 Mrd. USD. Insgesamt haben Anlegerinnen und Anleger bisher 124,7 Mrd. USD in Aktien-ETFs und 36,0 Mrd. USD in Anleihe-ETFs investiert.

Auch Alternative-, Multi-Asset- und Rohstoff-ETFs beendeten den Juni mit Zuflüssen.

Übersicht

Rückgang der Mittelzuflüsse im Juni

Kumulative ETF-Kapitalflüsse der letzten 12 Monate nach Assetklasse (Mrd. USD)

Quelle: ETFbook; Stand: 30. Juni 2025.

Aktien-ETFs

Dominanz von Core Equity ETFs hält an

Kapitalflüsse nach Segment: Laufender Monat (Mio. USD)

Mit einem Nettoneuvermögen in Höhe von 11,1 Mrd. USD standen Core Equity ETFs erneut an der Spitze, Market-Access- und Themen-ETFs landeten mit jeweils 2,1 Mrd. USD mit deutlichem Abstand auf Platz 2. Schlusslichter waren Smart-Beta- und Nachhaltigkeits-ETFs mit Abflüssen in Höhe von 2,9 bzw. 1,5 Mrd. USD.

Globale Aktienstrategien weiterhin besonders gefragt

Nettoneuvermögen von Aktien-ETFs nach Region: Laufender Monat (Mio. USD)

ETFs auf globale Aktien beendeten den Monat mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von 4,1 Mrd. USD, Strategien für Europa und Industrieländer folgten mit jeweils 1,9 Mrd. USD auf Platz 2. ETFs auf US-Aktien wiesen erneut Nettoabflüsse in Höhe von 1,4 Mrd. USD aus und beendeten im laufenden Jahr bereits den vierten Monat im Minus, auf dem vorletzten Platz landeten ETFs auf nordische Aktien mit Abflüssen in Höhe von 363 Mio. USD.

Anleihe-ETFs

Strategien für Staats-, Unternehmens- und ultrakurze Anleihen besonders gefragt

Nettoneuvermögen von Anleihe-ETFs nach Kategorie: Laufender Monat (Mio. USD)

ETFs auf Staatsanleihen beendeten den Monat mit Nettozuflüssen in Höhe von 2,9 Mrd. USD, ETFs auf Unternehmens- und ultrakurze Anleihen landeten mit 2,7 bzw. 2,5 Mrd. USD auf den Plätzen 2 und 3. High-Yield-Strategien standen mit 1,3 Mrd. USD an vierter Stelle, Nettoabflüsse hielten sich in den von uns erfassten Kategorien in Grenzen.

ETFs auf Euroraum-Anleihen weiter an der Spitze

Nettoneuvermögen von Anleihe-ETFs nach Region: Laufender Monat (Mio. USD)

Mit einem Plus von 4,7 Mrd. USD führten ETFs auf Anleihen aus dem Euroraum das Feld an und beendeten bereits den sechsten Monat in Folge im Plus, ETFs auf Schwellenländer- und globale Anleihen konnten 1,8 bzw. 1,6 Mrd. USD einsammeln. Grössere Nettoabflüsse blieben im Juni aus.

