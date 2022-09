Verpackung – Wichtiger, als Sie denken!

Granowo – Haben Sie schon einmal eine Online-Bestellung aufgegeben und waren von der Verpackung enttäuscht? Vielleicht war sie beim Transport beschädigt, oder sie sah einfach nicht so schön aus, wie Sie es erwartet hatten. Was auch immer der Fall sein mag, wahrscheinlich haben Sie über den ersten Moment der Enttäuschung hinaus nicht allzu viel darüber nachgedacht.

Tatsache ist jedoch, dass die Verpackung wichtig ist – wirklich wichtig. In der heutigen Welt werden immer mehr Bestellungen online aufgegeben, was bedeutet, dass die Verpackung sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher immer wichtiger wird. Verpackungen können aus verschiedenen Gründen wichtig sein, zum Beispiel für die Werbung, die Produktsicherheit und vieles mehr. Sehen wir uns einmal genauer an, warum Verpackungen so wichtig sind und wie Sie die richtige Verpackung für Ihre Bedürfnisse auswählen.

Die Verpackung als Werbemittel

Egal, ob ein bedruckter Karton oder eine Folienverpackungen mit individuellem Aufdruck. Eine der gängigsten Formen der Werbung sind bedruckte Verpackungen. Das liegt daran, dass bedruckte Verpackungen als Werbeträger eine Reihe von Vorteilen bieten. Erstens ist sie gut sichtbar und kann von den Verbrauchern auch dann gesehen werden, wenn sie nicht aktiv nach Produkten suchen. Zweitens ist sie ein sehr effektives Mittel, um Informationen über ein Produkt zu vermitteln, zum Beispiel seine Vorteile und Eigenschaften. Drittens können bedruckte Verpackungen sehr auffällig sein und schon aus der Ferne die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und schliesslich ist eine bedruckte Verpackung eine relativ kostengünstige Möglichkeit, eine grosse Anzahl von Verbrauchern zu erreichen. Aus diesen Gründen sind bedruckte Verpackungen ein wichtiges Instrument für Werbetreibende.

Arten von Verpackungen

Auf dem heutigen Markt gibt es viele verschiedene Arten von Verpackungen, und welche Sie wählen, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, darunter der oder die zu verpackenden Artikel, der Verwendungszweck der Verpackung und vieles mehr. Einige der gängigsten Verpackungsarten sind:

Schachteln:

Schachteln sind eine der vielseitigsten Verpackungsarten, die es gibt. Sie können aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt werden, zum Beispiel aus Karton, Kunststoff, Metall und anderen. Schachteln gibt es in einer Vielzahl von Grössen und können für die Verpackung fast aller Arten von Gegenständen verwendet werden.

Taschen:

Taschen sind eine weitere Verpackungsart, die aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt werden kann, darunter Papier, Kunststoff, Stoff und mehr. Taschen gibt es in allen Formen und Grössen und können zum Verpacken fast aller Arten von Gegenständen verwendet werden. Sie sind jedoch nicht immer so haltbar wie Kartons.

Gepolsterte Versandtaschen:

Gepolsterte Versandtaschen sind so konzipiert, dass sie die Artikel während des Versands schützen. Sie bestehen in der Regel aus Pappe oder Luftpolsterfolie und können zum Verpacken fast aller Arten von Gegenständen verwendet werden.

Packpapier:

Packpapier wird häufig verwendet, um Gegenstände, die versandt oder gelagert werden, zu schützen. Es wird in der Regel aus Papier oder Kunststoff hergestellt und ist in einer Vielzahl von Farben und Mustern erhältlich.

Die Verpackung sorgt für einen sicheren Transport

Die Verpackung ist für einen sicheren Transport aus mehreren Gründen wichtig. Erstens hilft sie, das Produkt vor Schäden zu schützen. Dies ist besonders wichtig für Artikel, die zerbrechlich sind oder eine empfindliche Oberfläche haben. Zweitens kann die Verpackung dazu beitragen, dass das Produkt sauber und frei von Verunreinigungen bleibt. Dies ist vor allem bei Lebensmitteln und medizinischen Produkten wichtig. Schliesslich kann die Verpackung dazu beitragen, dass das Produkt in demselben Zustand am Zielort ankommt, in dem es verschickt wurde. Dies ist besonders wichtig für Artikel, die temperaturempfindlich sind oder in einer bestimmten Umgebung aufbewahrt werden müssen. Kurzum, die Verpackung spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Sicherheit von Produkten während des Transports zu gewährleisten.

Welche Verpackung für welches Produkt?

Wenn es um Verpackungen geht, haben Sie die Wahl zwischen vielen verschiedenen Optionen. Je nach Artikel, der verpackt werden soll, sind bestimmte Materialien besser geeignet als andere. Zerbrechliche Gegenstände wie Glas oder Keramik müssen beispielsweise gut geschützt werden, damit sie nicht zerbrechen. Eine dicke Pappe oder Schaumstoffpolsterung kann helfen, den Gegenstand zu polstern und zu verhindern, dass er sich zu sehr bewegt. Ebenso müssen verderbliche Gegenstände wie Lebensmittel frisch gehalten werden, weshalb ein luftdichter Behälter unerlässlich ist. Nicht verderbliche Gegenstände wie Bücher hingegen können in der Regel sicher in einem weniger robusten Material wie Papier verpackt werden. Letztendlich sollte die Art der Verpackung nach den Anforderungen des zu verpackenden Artikels ausgewählt werden.

Nachhaltigkeit bei Verpackungen

Da die Welt sich immer mehr der Notwendigkeit bewusst wird, die Umwelt zu schützen, suchen immer mehr Unternehmen nach Möglichkeiten, nachhaltiger zu arbeiten. Ein Bereich, der oft übersehen wird, ist die Verpackung. Verpackungen machen einen beträchtlichen Teil des Abfalls aus, und ein Grossteil davon ist nicht recycelbar. Es gibt jedoch eine Reihe von Möglichkeiten, Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Zum Beispiel durch die Verwendung von recycelten Materialien, die Investition in biologisch abbaubare Verpackungen oder die Verwendung von weniger Verpackungen insgesamt. Indem sie der Nachhaltigkeit im Verpackungsprozess Priorität einräumen, können Unternehmen dazu beitragen, ihre Umweltauswirkungen zu verringern und eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

Auch bei Verpackungen sollte auf Nachhaltigkeit geachtet werden. (Bild: Pixabay.com © RoadLight CCO Public Domain)

Verpackungen sind aus vielen Gründen wichtig. Sie können dazu beitragen, Artikel während des Versands und der Lagerung zu schützen, Pakete zu identifizieren und zu verfolgen, für Produkte oder Dienstleistungen zu werben und vieles mehr. Bei der Auswahl einer geeigneten Verpackung ist es wichtig, die Art des oder der zu verpackenden Artikel sowie den Verwendungszweck der Verpackung zu berücksichtigen. Bei den vielen verschiedenen Arten von Verpackungen, die heute auf dem Markt erhältlich sind, gibt es sicher eine Art, die perfekt für Ihre Bedürfnisse ist. (KR/mc/ps)