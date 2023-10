VP Bank Spotanalyse: Arbeitsmarkt überrascht deutlich positiv

In den USA wurden im September mit 336’000 überraschend viele neue Jobs geschaffen. Die Arbeitslosenquote bleibt mit 3.8 % auf dem Niveau des Vormonats.

von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Diese Zahl hat es in sich! Mit solch einem starken Anstieg war nicht zu rechnen. Damit ist der US-Arbeitsmarkt nach wie vor in bester Verfassung. Besonders viele Jobs wurden im Hotel- und Freizeitsektor geschaffen. Dort wurden im September 96’000 neue Arbeitskräfte eingestellt, was auch deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate liegt. Auch der Vormonat wurde kräftig nach oben revidiert. Statt der ursprünglich berichteten 187’000 neue Stellen im August stehen nun 227’000 Jobs zu Buche. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legen indes mit 4.2 % zu und damit etwas weniger stark als noch im Monat zuvor (August: 4.3 %).

Die Fed dürfte mit gewisser Unzufriedenheit auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt blicken. Das hört sich zunächst merkwürdig an, die US-Währungshüter haben grundsätzlich auch Interesse an einer gut laufenden Wirtschaft. Der kräftigen Arbeitsplatzaufbau macht dieÜberhitzungsgefahren der US-Wirtschaft deutlich. Die Fed hat zuletzt keine weitere Zinsanhebung vorgenommen, auch mit dem Verweis auf den sich abkühlenden US-Arbeitsmarkt. Der robuste Arbeitsmarkt bringt die Zentralbanker in Washington jetzt in die Bredouille. Damit ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im November gestiegen. (VP Bank/mc)