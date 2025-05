VP Bank-Spotanalyse: Deutschland – Höhere Auftragseingänge im März

Die Auftragseingänge in Deutschland sind im März gegenüber dem Vormonat um 3.6 % gestiegen. Das ist der erste Zuwachs in diesem Jahr. Im Januar war ein deutlicher Rückgang zu vermelden, gefolgt von stagnierenden Neubestellungen im Februar. Ein Zuwachs war also mehr als überfällig. Per saldo verbleibt ein Auftragsminus im ersten Quartal.

von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Die Details zeigen, dass sich die meisten Industriezweige über einen erfreulich deutlichen Zuwachs der Neubestellungen freuen konnten. Dazu zählt der zuletzt schwer gebeutelte Maschinenbau, der sich über ein Auftragsplus von 5.3 % gegenüber Februar freuen kann. Die Auslandsaufträge stiegen um 4.7 %. Dabei stiegen jene aus der Eurozone um 8.0 % und jene von ausserhalb der Eurozone um 2.8 %. Die Inlandsaufträge nahmen um 2.0 % zu.

Erfreulich ist, dass die Auftragseingänge auch unter Herausrechnung von Grossaufträgen ein deutliches Plus von 3.2 % gegenüber dem Vormonat verbuchen. Da auch die Komponente Auftragseingang des Einkaufsmanagerindex zuletzt zweimal im Plus lag, könnte dies auf eine mögliche Trendwende bei den Auftragseingängen hindeuten – und dies trotz aller US-Zollquerelen.

Die Töne aus dem Weissen Haus klangen zuletzt etwas konzilianter. Käme es zu einer einvernehmlichen Lösung mit den USA, könnte das verarbeitende Gewerbe in den kommenden Monaten weiter Tritt fassen. Dies hätte dann auch positive Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum. (VP Bank/mc)