VP Bank-Spotanalyse: ifo-Geschäftsklimaindex signalisiert wachsenden Optimismus

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Der Index steigt im Juli von 85.7 auf 86.6.

Die deutsche Wirtschaft zeigt sich damit trotz zahlreicher Unsicherheiten erstaunlich robust, der Datenfluss aus Deutschland hat zuletzt positiv überrascht. Besonders die Auftragseingänge legten spürbar zu. Vor diesem Hintergrund richtete sich die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Umfrage des ifo-Instituts.

Tatsächlich verbessert sich Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer im Juli bereits zum dritten Mal in Folge. Die Umfrage dürfte allerdings noch von der zwischenzeitlichen Entspannung im Nahostkonflikt profitiert haben. Die erneute Eskalation der vergangenen Woche konnte in den Ergebnissen noch nicht vollständig berücksichtigt werden.

Vor allem die Unternehmen blicken deutlich optimistischer auf die weitere Geschäftsentwicklung. Der entsprechende Wert des ifo-Index steigt von 84.3 auf 86.7 und verbessert sich das dritte Mal in Folge. Dabei dürfte auch das Reformprogramm der deutschen Bundesregierung eine Rolle spielen. Viele Unternehmen nehmen positiv wahr, dass die Regierung Handlungsfähigkeit zeigt.

Die deutsche Wirtschaft schlägt sich in Anbetracht der widrigen Umstände überraschend gut. Dies dürfte sich auch in einem Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) im zweiten Quartal widerspiegeln.

Dabei stammt der Rückenwind nicht nur von den geplanten Infrastruktur- und Rüstungsausgaben. Wie die Auftragseingänge zeigen, nimmt die Nachfrage nach deutschen Produkten aus dem Ausland zu. Insgesamt zeigt sich die deutsche Wirtschaft robuster, als die verbreitete Stimmung vermuten lässt.