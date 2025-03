VP Bank Spotanalyse: USA führen Autozölle ein

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Ab April werden Autoeinfuhren um 25 % teurer.

Die neuen US-Importzölle gelten für Autos und für Autoteile. Spätestens ab dem 3. Mai werden die zusätzlichen Abgaben für die Automobilzuliefererindustrie erhoben. US-Präsident Donald Trump sieht die Zölle als dauerhaft an, es gebe keinen Verhandlungsspielraum. Ab 2. April sollen zudem sogenannte reziproke Zölle erhoben werden (wie hier und hier ausgeführt), die eine Angleichung der US-Zölle an das Niveau der US-Handelspartner vorsehen.

Knapp die Hälfte aller in den USA verkauften Fahrzeuge werden importiert. Bei Autoteilen beträgt der Auslandanteil knapp 60 %. Besonders exponiert sind europäische und asiatische Automobilhersteller. Rund 12 % der EU-Exporte in die USA entfallen auf den Kraftfahrzeugbereich. Deutschland steht hier für knapp 60 % der europäischen Autoexporte in die USA. Nach Angaben des deutschen Automobilverbandes VDA sind das 400’000 Fahrzeuge.

Trump heizt mit den Autozöllen einen globalen Handelskrieg an. Vergeltungsmassnahmen der von den Zöllen betroffenen Ländern dürften bald folgen. Auch die US-Notenbank wird sich mit den Importzöllen beschäftigen müssen. Werden Neufahrzeuge teurer, hat dies Auswirkungen auf die Inflationsentwicklung in den USA. Dies betrifft zum einen die Neuwagen selbst, zum anderen aber auch die Gebrauchtwagen. Je teurer ein Neuwagen ist, desto attraktiver ist ein Gebrauchtwagen. Gerade die steigenden Gebrauchtwagenpreise hatten in der jüngeren Vergangenheit einen erheblichen Einfluss auf den gesamten Konsumentenpreisindex.

Dabei sollte nicht vergessen werden, dass etwa der Euro seit dem Jahr 2008 um mehr als 30 % an Wert gegenüber dem Dollar verloren hat. Der mexikanische Peso gab im gleichen Zeitraum um mehr als 50 % gegenüber dem Greenback ab. Die Währungsschwäche dürfte also den europäischen Herstellern oder auch den in Mexiko ansässigen internationalen Automobilherstellern einen gewissen Kalkulationspuffer verschaffen.