Wincasa: Volldigitale Customer Journey auch im Büro

Winterthur – Dem PropTech-Unternehmen streamnow, eine Tochterfirma von Wincasa, ist es gelungen die gesamte Customer Journey in einem Bürokomplex komplett zu digitalisieren. Ende Mai 2021 wurde die Innovation in Zürich Oerlikon erfolgreich lanciert. Neben einem digitalen Empfang wurde für das Gebäude eine Plattform entwickelt, mit der die Ein- und Ausgangskontrolle, die Besucherführung sowie die Services rund um das Facility Management digital gesteuert werden können.

Der digitale Empfang, ein schwarzer Kubus in der Eingangshalle des Toro1 in Zürich Oerlikon ist das augenfälligste Element der streamnow Innovation. Die Digitalisierung im Gebäude geht jedoch weit über den Empfang hinaus, wie Maurizio Mancinone, Leiter Digital Business Development Wincasa, sagt: « Die Liegenschaft Toro1 wurde von einem SingleTenant-Gebäude in ein Multi-Tenant-Gebäude umgewandelt. Unsere Aufgabe war es, das Mieterlebnis möglichst hochgradig zu digitalisieren, Effizienzen zwischen den Mietparteien zu schaffen und gleichzeitig eine Senkung der Nebenkosten zu erreichen. »

Verschiedene Module, ein Portal

Die streamnow Portal-Lösung im Toro1 umfasst verschiedene Module, die in einer Applikation vereint und via zentrales Cockpit gesteuert werden können:

Digitaler Empfang

Der digitale Empfang ist eine vollautomatisierte Reception, welche eine Interaktion via Touchscreen oder Audio/Video, die Gast-Identifizierung via QR-Code-Scanner sowie die Badge-Ausgabe und -Rückgabe ermöglicht.

Areal-App

Das Einladungs-Management für externe Gäste erfolgt via Areal-App, welche neben den Basisfunktionen (Kontakte, News-Cockpit oder Dokumentenablge) über weitere Zusatz-Features verfügt, wie beispielsweise das manuelle Management der diversen Zutrittskontrollen zu Garage oder Büroräumlichkeiten.

Paketbox

Ebenfalls via App steuerbar ist die Bedienung der Paketbox. Trifft eine Paketlieferung ein, werden die betreffenden Mitarbeitenden per Push-Notification via App informiert und können das Postfach mittels App öffnen und die Lieferung abholen.

Reservationsmanagement Sitzungszimmer

Das Portal verfügt zudem über ein voll digitalisiertes und intuitives Reservationssystem für Sitzungszimmer. Mit wenigen Klicks kann ein Sitzungszimmer ausgewählt und gebucht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, beim hauseigenen Catering-Service Verpflegung zu bestellen. Das gewählte Sitzungszimmer wird automatisch auf den Screens im Eingangsbereich sowie vor dem Raum entsprechend angezeigt, was die Orientierung für den Gast erleichtert.

Reservationsmanagement Besucherparkplätze

Für Gäste, die mit dem Auto anreisen, besteht die Option, via App einen Besucherparkplatz zu buchen. Der Gast wird im Vorfeld via Mail über die Buchung und den zugewiesenen Parkplatz informiert und mit dem Zugangscode beliefert. Eine vollautomatische Ein- und Ausfahrtskontrolle ist damit gewährleistet.

Digital Signage

Neben der Anzeige der gebuchten Sitzungszimmer sorgen die diversen Bildschirme im Gebäude und in den Aufzügen für eine besucherfreundliche Kommunikation und dienen der Orientierung. Sie visualisieren unter anderem die Stockwerke, liefern aber auch Wettervorhersagen, ÖV-Fahrpläne, Unternehmensvideos oder das jeweils aktuelle Menu des hauseigenen Restaurants. Die Bildschirme können von allen Firmen im Toro1, welche die Plattform benutzen, eigenständig via Management Cockpit mit entsprechendem Content bespielt werden. Es kann ausgewählt werden, welcher Content auf welchen Digital Signage-Kontaktpunkten ausgespielt werden soll.

Modular und individuell

Da in einer Liegenschaft wie dem Toro1 diverse Mieter mit unterschiedlichen Bedürfnissen eigemietet sind, muss das von streamnow konzipierte Produkt modular und individuell konfigurierbar sein. Das Tool ist kompatibel mit unterschiedlichen Partnern und Schnittstellen – egal ob bestehende oder präferierte. So kann das Portal je nach Bedürfnissen oder bestehender Infrastruktur vor Ort ausgebaut werden. Damit wird sichergestellt, dass in jedem

Gebäude Bestehendes mit Neuem verknüpft und neue digitale Customer Experiences geschaffen werden. (Wincasa/mc/pg)

