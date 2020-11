Wohnen und Gewerbe: Zürcher DHG Generalunternehmung AG lädt zum Spatenstich für Bauprojekt im Herzen Bülachs

Zollikon – Die DHG Generalunternehmung AG, Teil der Zürcher Bau- und Immobiliengruppe DHG Holding AG, macht mit einem symbolischen Spatenstich am 6. November 2020 um 10:00 Uhr den Auftakt zu den Bauarbeiten der Vorzeigeliegenschaft in der Bahnhofstrasse von Bülach, ZH.

Als das Zentrum im Zürcher Unterland verbindet Bülach mit über 20’000 Einwohnerinnen und Einwohner die Vorteile von « ganz auf dem Land » und « gleich in der Stadt ». Eine hohe Lebensqualität, eine gute Verkehrserschliessung und die Nähe zum Flughafen machen den Ort für Bewohner wie auch das Gewerbe besonders interessant. Die Attraktivität des Ortes weiter steigern wird ein Neubau mit 12 Wohnungen und einem Gewerberaum in der Bahnhofstrasse 12 in Bülach. Der heutige Spatenstich markiert den Auftakt des Bauprojekts, dessen Abschluss für 2022 geplant ist.

Bauprojekt von hohem Stellenwert

«Dieses Bauprojekt hat für uns einen besonderen Stellenwert» sagt Milos Antic, Mitglied der Geschäftsleitung der DHG Unternehmensgruppe und Sohn des Unternehmensgründers und Verwaltungsratspräsidenten Blagoje Antic. «Mit dem Bau dieser Liegenschaft schaffen wir moderne Wohn- und Gewerberäume im Herzen Bülachs und leisten zudem einen Beitrag zur weiteren Aufwertung des Stadtbilds. An dieser Stelle möchten wir allen beteiligten Personen und Stellen für die konstruktive Zusammenarbeit während der Planungs- und Genehmigungsphase danken.»

Über 25 Jahre Erfahrung im Bau- und Immobiliengeschäft

Seit seinen Anfängen vor über 25 Jahren hat das Unternehmen schon eine Vielzahl von bedeutenden Projekten, vornehmlich im Raum Zürich realisiert. Organisch gewachsen aus einer Mitte der neunziger Jahre gegründeten Handwerks- und Sanierungsfirma präsentiert sich die Schweizer DHG Holding AG seit 2017 als eine finanzstarke Bau- und Immobilienunternehmensgruppe im Privatbesitz, welche umfassende Dienstleistungen anbietet – von der Planung und Finanzierung über den Bau, Umbau und Sanierung von Immobilien sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung von Liegenschaften.

Dank ihrer jahrzehntelangen Erfahrung, hoher fachlicher und handwerklicher Kompetenz und einer Fokussierung auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden ist die fest im Raum Zürich verankerte Gesellschaft in der Lage, Bauvorhaben unterschiedlicher Grössenordnung hinsichtlich Budgettreue, Qualitäts- und Zeitvorgaben effizient, wirtschaftlich und zur vollen Kundenzufriedenheit zu realisieren. (DHG Holding AG/mc/ps)