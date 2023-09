Zinspause sorgt bei Saron-Hypotheken für Erleichterung

Saudisches Projekt Neom: Die direkte Linie von der Wüste in die Zukunft

Saudi-Arabien will die Megacity der Zukunft in die Wüste bauen: „The Line“, 200 Meter breit, 170 Kilometer lang. In Venedig werden Entwürfe für das Innere der Bandstadt präsentiert. Es erinnert an den Futurismus vergangener Jahrzehnte.