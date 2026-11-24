Zürich – In der Schweiz steht der Markt für traditionelle Familienhäuschen unter Druck: In allen Kantonen werden weniger Einfamilienhäuser gebaut als noch vor 20 Jahren.

Gleichzeitig werden bestehende Häuser häufiger abgebrochen und durch Mehrfamilienhäuser ersetzt, wie aus einer Immobilienstudie der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Wuchs der Bestand zwischen 2006 und 2010 schweizweit noch um rund 53’000 Einfamilienhäuser, waren es in den vergangenen fünf Jahren nur noch etwa 18’000.

In den Kantonen Zug und Nidwalden wurden in diesem Zeitraum sogar mehr Einfamilienhäuser abgebrochen als neu erstellt. Auch in den Kantonen mit einem Wachstum habe sich die Dynamik klar abgeflacht, hiess es.

Bodenpreise als Bremsklotz

Besonders ausgeprägt sei die Flaute im Kanton Zürich: Zwischen 2006 und 2010 legte der Zürcher Bestand an Einfamilienhäusern noch um rund 5000 Stück zu. In den letzten fünf Jahren kamen hingegen nur noch rund 170 Einfamilienhäuser hinzu. Selbst im erheblich kleineren Kanton Genf wächst der Bestand an Einfamilienhäusern mittlerweile stärker als in Zürich.

Im Kanton Zürich gab es im Jahr 2025 sogar erstmals einen deutlichen Rückgang. «Vieles spricht dafür, dass sich dieser Trend fortsetzt», schrieb die ZKB.

In den Kantonen Zug und Nidwalden nimmt der Bestand bereits seit Längerem ab. Haupttreiber seien die hohen Bodenpreise. Je teurer ein Grundstück ist, desto attraktiver wird eine dichtere Bebauung.

«Je knapper und teurer das Bauland wird, desto häufiger entstehen dort mehrere Wohnungen, wo früher ein Einfamilienhaus stand. Für viele Haushalte dürfte deshalb die Eigentumswohnung künftig der realistischere Weg zum eigenen Zuhause sein», sagt Ursina Kubli, Leiterin Immobilien Research der Zürcher Kantonalbank.

Wallis an der Spitze

Einige andere Kantone präsentieren sich wesentlich robuster. An der Spitze hat mittlerweile das Wallis beim Einfamilienhaus-Wachstum den einstigen Tabellenführer Aargau überholt. Das Wallis habe mit Abstand die grössten Bauzonenreserven, hiess es.

Weitere Kantone mit hohem Wachstum seien Bern, Freiburg, Waadt und Thurgau. Das überrasche wenig, schliesslich gehören auch diese Kantone zu jenen mit den grössten Wohnbauzonenreserven, schrieb die ZKB.

Fast drei von zehn Zürcher Haushalten, die zwischen 2021 und 2024 ein Einfamilienhaus bezogen, verlegten ihren Wohnsitz in einen anderen Kanton. Das häufigste Ziel war der Aargau. Dahinter folgten der Thurgau (14 Prozent), St. Gallen (12 Prozent) und Schaffhausen (7 Prozent).

Preisauftrieb lässt nach

Insgesamt zeige der Schweizer Immobilienmarkt Anzeichen einer Sättigung. Mit einem prognostizierten Preiswachstum der Eigenheimpreise von 2,5 Prozent in der Schweiz für das kommende Jahr falle das Wachstum geringer aus als in den Vorjahren. Im Kanton Zürich dürften die Preise laut der ZKB lediglich noch um 2 Prozent klettern. (awp/mc/ps)