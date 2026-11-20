Zürich – Der von der Grossbank UBS genutzte Bürokomplex Üetlihof in Zürich wird vom norwegischen Staatsfonds an mehrere UBS-Immobilienfonds verkauft. Eine entsprechende Vereinbarung ist am Donnerstag unterzeichnet worden.

Der Kaufpreis betrage 850 Millionen Franken, teilte die Norges Bank Investment Management als Verwaltungsgesellschaft des norwegischen Staatsfonds am Donnerstag mit. Die Transaktion solle im Januar 2027 abgeschlossen werden. Zuerst hatte am Donnerstagabend die Plattform «Finews» über den Verkauf berichtet.

Bereits vergangene Woche war bekannt geworden, dass der norwegische Staatsfonds den Bürokomplex noch vor Jahresende verkaufen will. Der Staatsfonds hatte die Immobilie im Jahr 2012 gekauft. Bereits im Jahr 2022 hatte er sich allerdings um einen Verkauf bemüht.

Die Immobilienfonds von UBS Asset Management würden die bestehenden langfristigen Mietverträge übernehmen, heisst es in der Mitteilung. Mieterin der Büros ist seit der Credit Suisse-Übernahme die UBS. Der Vertrag mit der Grossbank läuft laut früheren Medienangaben noch bis 2037.

Beim Üetlihof handelt es sich um einen der grössten Bürokomplexe der Schweiz, wie die NZZ vergangene Woche geschrieben hatte. Die beiden Gebäude bieten demnach Platz für 8500 Arbeitsplätze. Der erste Komplex stammt aus den siebziger Jahren, die Erweiterung wurde 2012 fertiggestellt. Das Grundstück misst knapp 56’000 Quadratmeter, die Büroflächen einschliesslich Verkehrsflächen umfassen rund 100’000 Quadratmeter.

Für die UBS sei der Üetlihof ein wichtiger Standort, an dem viele Supportfunktionen angesiedelt seien, hatte die Bank gegenüber der NZZ erklärt. Die UBS bietet aber auch Büroraum im Üetlihof zur Untermiete an. (awp/mc/pg)