Zug Estates: Spatenstich für letztes Baufeld auf Suurstoffi-Areal

Zug – Das Immobilienunternehmen Zug Estates hat die letzte Bauetappe auf dem Suurstoffi-Areal in Rotkreuz ZG in Angriff genommen. Zusammen mit Behördenvertretern und Projektpartnern wurde der Spatenstich für das Neubauprojekt gesetzt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Mit dem Bau der letzten beiden Gebäude sowie der zentralen Parkanlage schliesse Zug Estates die Arealentwicklung ab, hiess es weiter. Bis Mitte 2027 entstünden rund 14’400 Quadratmeter Büro- und Schulungsfläche sowie 1100 Quadratmeter Wohnfläche für studentisches Wohnen.

Zug Estates entwickelt das Areal in Rotkreuz seit 2010, die Firma wurde 2012 vom Industrieunternehmen Metall Zug abgespaltet. Neben dem Suurstoffi-Areal besitzt Zug Estates ein direkt angrenzendes Entwicklungsareal sowie die Zentrumsüberbauung «Metalli» in Zug. (awp/mc/pg)