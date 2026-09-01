Zurich Invest plant eine Kapitalerhöhung bei «ZAST Immobilien Geschäft Schweiz»

Zürich – Zurich Invest plant eine Kapitalerhöhung über 75 Millionen Schweizer Franken für die Anlagegruppe «ZAST Immobilien Geschäft Schweiz» der Zürich Anlagestiftung.

Das zusätzliche Kapital wird die Zurich Invest für den Erwerb von zwei Liegenschaften mit sehr guter Lagequalität und attraktiver Ertragssituation einsetzen. Beide Liegenschaftsobjekte befinden sich in Top-Lagen in der Westschweiz – in Genf sowie Lausanne – und fügen sich hervorragend in die Strategie des Anlagegefässes ein. Die geplanten Akquisitionen stellen eine gute Ergänzung für die Anlagegruppe «Immobilien Geschäft Schweiz» dar und tragen langfristig zu nachhaltigen und soliden Erträgen bei.

«Mit den Liegenschaften in Genf und Lausanne stärken wir unser Portfolio gezielt durch attraktive Standorte, langfristig gesicherte Erträge und einen höheren Anteil kommerziell genutzter Flächen, der die Diversifikation und Resilienz weiter verbessert,» sagt Francesco Giardino, Portfolio Manager von «ZAST Immobilien Geschäft Schweiz».

Die Akquisition stärkt die Anlagegruppe und bietet folgende Vorteile:

Top-Lage: Die Immobilien befinden sich im Zentrum der beiden Westschweizer Städte Genf und Lausanne und stärken das Lagerating des Portfolios nachhaltig.

Gezielte Diversifikation: Die überwiegend kommerziell genutzten Liegenschaften stärken die Diversifikation des Gesamtportfolios und leistet einen direkten Beitrag zur Ertragsstabilität.

Stabile Werte: Die hohe Vermietungsquote und die solide Objektqualität sichern stabile Cashflows. Die Akquisition untermauert unsere langfristige Strategie: wertorientierter Ausbau mit Fokus auf Sicherheit, Standort und Substanz.

Die Anlagegruppe erzielte 2025 eine starke Anlagerendite von 4,74 Prozent, deutlich über dem KGASTBenchmark von 4,15 Prozent. Das Portfolio wuchs um 6,3 Prozent auf insgesamt rund 900 Millionen Franken.

Positiv hervorzuheben sind beispielsweise die erfolgreiche Repositionierung von einem Single- zu einem Multi-

Tenant Konzept sowie die Fortschritte bei der Wiedervermietung der Liegenschaft an der Zürichstrasse in Dübendorf – der Vermietungsstand umfasst bereits rund zwei Drittel der Flächen und hat einen entsprechend positiven Einfluss auf die Erträge. Für die sich noch in der Sanierung befindliche Liegenschaft «Pyramide am See» in der Stadt Zürich befinden wir uns in den finalen Vertragsverhandlungen mit einem Mietinteressenten für die gesamte Liegenschaft. (Zurich Invest/mc/ps)

Zurich Invest AG