Zwei Drittel der Mieter können sich bald auf tiefere Mieten freuen

Zürich – Die Mietpreise kennen nicht nur die Richtung nach oben. Rund zwei Drittel der Mieter können nämlich bald eine Mietsenkung verlangen. Grund dafür ist die jüngste Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank.

Nachdem die Schweizerische Nationalbank den Leitzins und damit die Finanzierungskosten zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt hat, können viele Mieterinnen und Mieter bereits auf eine baldige Senkung des Referenzzinssatzes hoffen, wie die Zürcher Kantonalbank (ZKB) in der jüngsten Ausgabe ihres «Immobilienbarometer 3. Quartal 2024» schreibt. Denn der Referenzzinssatz ergibt sich aus dem Durchschnittszinssatz aller vergebenen Hypotheken. «Wir gehen davon aus, dass es spätestens im März 2025 so weit ist», schreibt die ZKB.

Allerdings könnten nur Mieter, deren Mietvertrag mindestens auf dem aktuellen Referenzzins beruhe, auch eine Mietzinssenkung verlangen. Wer bereits die beiden Referenzzinssatzerhöhungen im Portemonnaie gespürt habe, werde dann immerhin von einer Mietsenkung profitieren können. Dies treffe auf rund einen Drittel der Miethaushalte zu, die dann zumindest einen Teil der Erhöhung zurückfordern können.

Insgesamt sollten rund zwei Drittel der Miethaushalte demnächst die Möglichkeit einer Mietreduktion haben. Zusätzlich zu jenem Drittel der Mieterschaft, deren Mietzins zuletzt erhöht wurde, dürfte nämlich ein gleich grosser Bruchteil existieren, der eine Senkung verlangen könne, weil in der Vergangenheit nicht alle Mietsenkungen eingefordert worden seien, schreibt die ZKB.

Institutionelle Vermieter reagieren schneller

Dabei hätten in der Vergangenheit institutionelle Vermieter häufiger Mietzinserhöhungen weitergegeben als private Vermieter. Im vergangenen Quartal hätten beispielsweise lediglich 7 Prozent der Privatvermieter eine Mieterhöhung weitergegeben gegenüber 13 Prozent bei Pensionskassen, Versicherungen und Immobilienfonds. Ein Grund hierfür sei, dass institutionelle Vermieter in der Vergangenheit auch häufiger Referenzzinssenkungen weitergegeben hätten und daher eher erhöhungsberechtigt waren. (awp/mc/ps)