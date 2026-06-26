Aare ist zu warm: Flussgekühltes AWK Beznau fährt herunter

Döttingen – Die beiden mit Aarewasser gekühlten Atomreaktoren Beznau im Kanton Aargau sind vom Netz genommen worden. Das teilte der Energiekonzern Axpo am Freitag mit. Eine übermässige Erwärmung des Flusswassers soll verhindert werden.

Die beiden Reaktoren seien vorübergehend heruntergefahren worden, schrieb die Axpo. Die Reaktoren befänden sich im abgestellten Zustand. Die Aaretemperatur habe am Donnerstag und Freitag 25 Grad erreicht. Eine ausreichende Abkühlung sei nicht in Sicht.

Die Axpo beobachte die Aaretemperatur weiterhin. Sobald sich die Aare abkühlt oder eine ausreichende Abkühlung in Sicht sei, könne man die Wiederinbetriebnahme der Reaktoren planen. Das Wiederanfahren erfolge nach Freigabe durch das Bundesamt für Energie (BFE) und unter Einbezug des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (Ensi), hiess es weiter.

Die Leistung der beiden Reaktoren wurde bereits am Dienstag reduziert – zuletzt auf 50 Prozent. Die Aare erreichte am Mittwoch nach Angaben der Axpo nach vollständiger Durchmischung des Kühlwassers erstmals 25 Grad.

Bereits im Juli 2025 hatten die beiden Reaktorblöcke auf der Aare-Insel in Döttingen die Stromproduktion vorübergehend eingestellt.

Folge des Hitzesommers 2018

Die Abschaltung soll den Schutz des Ökosystems der Aare und die Einhaltung der umweltrechtlichen Vorgaben garantieren. Für das AKW Beznau gilt seit Juli 2019 eine Zwischenverfügung des BFE. Diese Verfügung erklärt die in der Gewässerschutzverordnung festgelegte Temperaturlimite von 25 Grad für Fliessgewässer grundsätzlich als verbindlich.

Die Verfügung war eine Konsequenz des Hitzesommers 2018. Damals war bei den Reaktoren die Temperatur der Aare von 25 Grad während mehrerer Tage teilweise deutlich überschritten worden.

Das Ensi hält als Aufsichtsbehörde auf seiner Webseite fest, dass die Hitzetage für die Atomkraftwerke sicherheitstechnisch kein Problem seien.

Die Atomkraftwerke Gösgen SO und Leibstadt AG verfügen über Kühltürme. Diese Anlagen geben die nicht für die Stromerzeugung nutzbare Wärme über den jeweiligen Kühlturm an die Luft ab. Das AKW Gösgen ist derzeit wegen der Jahresrevision vom Netz. (awp/mc/pg)