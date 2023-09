Axpo will mit EWS erste alpine Solaranlage im Kanton Schwyz bauen

Schwyz – Im Kanton Schwyz plant Axpo zusammen mit dem lokalen Energiewerk EWS AG den Bau einer 9 MWp-Freiflächenanlage. Die erste alpine Anlage im Kanton soll künftig in der Region einen wichtigen Beitrag zur Winterstromversorgung leisten. Nach NalpSolar und der Solaranlage im Skigebiet Disentis ist die Anlage im Kanton Schwyz die dritte Solargrossanlage, die Axpo im Rahmen ihrer Solaroffensive realisieren will.

Die 9 MWp-Freiflächenanlage «Alpin Solar Ybrig» ist auf einer Fläche von rund 9 Hektaren auf bestehendem Weideland im Gebiet der Roggenegg geplant. Die Fläche soll nach dem Bau der Solaranlage weiter alpwirtschaftlich nutzbar bleiben. Die Anlage soll über 12 Gigawattstunden pro Jahr produzieren, was dem Stromverbrauch von mehr als 2600 Haushalten entspricht. Für den Bau der Anlage wird die bestehende Verteilnetzinfrastruktur der EWS AG genutzt.

Teilinbetriebnahme für Herbst 2024 geplant

Am Donnerstag fand in der Gemeinde Oberiberg zum Projekt eine Informationsveranstaltung statt. In den nächsten Monaten werden sowohl die Gemeinde wie auch die Genossame Schwyz, die Eigentümerin des Grundstücks ist, ihre Bürgerinnen und Bürger über das Projektvorhaben informieren und über das Vorhaben abstimmen. Nach positiven Abstimmungsergebnissen beginnt der Bau der Anlage voraussichtlich im Herbst 2024. Die erste Teilinbetriebnahme ist für Ende 2025 und die vollständige Inbetriebnahme in den darauffolgenden Jahren geplant. (mc/pg)