Zürich – Die Treibstoffpreise in der Schweiz sind weiterhin rückläufig. Zur Wochenmitte liegt der durchschnittliche Preis für einen Liter Bleifrei 95 mit 1,94 Franken 5 Rappen tiefer als vor einer Woche, wie den neusten Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) zu entnehmen ist.

Innert Wochenfrist ist der vom TCS ermittelte Schweizer Durchschnittspreis zudem für Bleifrei 98 um ebenfalls 5 Rappen auf 2,00 Franken gesunken. Ein Liter Diesel wurde um 3 Rappen billiger und kostet nun 2,32 Franken.

An den internationalen Rohölmärkten hat sich die Lage in den letzten Tagen kontinuierlich entspannt. So lag der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent am Mittwoch noch bei rund 93 US-Dollar. Ende Oktober wurden noch Preise von rund 115 Dollar bezahlt.

Zu den sinkenden Preisen dürfte mittlerweile auch der sich wieder erholende Wasserstand des Rheins beitragen. Die Regenfälle seit gut einer Woche sorgten dafür, dass der Pegel des Rheins laut Zahlen des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) erstmals seit Juni 2026 wieder gestiegen ist. (awp/mc/ps)