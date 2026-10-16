Treibstoffpreise in der Schweiz ziehen wieder an

Zürich – Die Treibstoffpreise in der Schweiz haben nach einer kurzen Entspannung wieder angezogen. Sowohl Benzin als auch Diesel verteuerten sich zuletzt um fünf Rappen pro Liter, wie aus den neusten Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) vom Freitag hervorgeht.

Der durchschnittliche Preis für einen Liter Bleifrei 95 stieg demnach seit letzter Woche um 2,4 Prozent auf 2,16 Franken. Für Bleifrei 98 werden mittlerweile 2,27 Franken pro Liter verlangt. Das entspricht einem Anstieg um 2,3 Prozent.

Auch Diesel wurde wieder teurer. Der Durchschnittspreis erhöhte sich um 2,1 Prozent auf 2,45 Franken je Liter. Damit liegt er nur noch einen Rappen unter dem Jahreshöchstwert von 2,46 Franken, der Mitte September erreicht worden war.

Nach den starken Preisanstiegen im September hatten sich die Treibstoffpreise zuletzt vorübergehend etwas entspannt. Die Preisschwankungen sind unter anderem auf die angespannte Lage an den internationalen Treibstoffmärkten zurückzuführen. Hinzu kommen Transportprobleme in der Schweiz, da das Niedrigwasser auf dem Rhein die Einfuhr verteuert.

An den internationalen Ölmärkten gaben die Preise am Freitag derweil leicht nach. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete am Morgen rund 105 Dollar und damit weiterhin deutlich mehr als vor Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar, als der Preis bei rund 72 Dollar gelegen hatte. Veränderungen am Ölmarkt schlagen sich allerdings meist erst mit Verzögerung an den Schweizer Zapfsäulen nieder. (awp/mc/pg)