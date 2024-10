Die Welt ist weit ab vom Kurs für Erneuerbare-Energien-Ziel

Too Good To Go: Kantons-Ranking für Lebensmittelrettung 2024

Anlässlich des Internationalen Tags des Bewusstseins für Lebensmittelverluste und -verschwendung veröffentlicht Too Good to Go zum zweiten Mal das Kantons-Ranking, das die Schweizer Spitzenreiterinnen für Lebensmittelrettung kürt.