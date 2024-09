Markus Baumann von Sonneco über Photovoltaik-Pachtmodelle: Eine clevere Alternative zur Eigeninvestition

Velten – Angesichts steigender Energiekosten und wachsender Anforderungen an die Nachhaltigkeit suchen viele mittelständische Unternehmen nach Möglichkeiten, ihre Energiekosten zu senken und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Photovoltaikanlagen bieten hier eine bewährte Lösung: Sie nutzen die Sonnenenergie zur Eigenversorgung und sparen dadurch langfristig Stromkosten. Doch häufig stellt die notwendige Investition in eine Solaranlage eine Hürde dar, besonders für Unternehmen, die ihr Kapital lieber in das Kerngeschäft investieren möchten.

Eine attraktive Alternative zur Eigeninvestition ist das Pachtmodell für Photovoltaikanlagen. In diesem Modell übernimmt ein externer Anbieter die gesamte Investition und den Bau der Photovoltaikanlage auf den Dächern des Unternehmens. Der Unternehmer muss keine finanziellen Mittel für die Errichtung der Anlage aufbringen, sondern pachtet die Anlage über einen langfristigen Zeitraum, häufig 20 Jahre. Der erzeugte Solarstrom kann dabei direkt genutzt werden, wodurch das Unternehmen von den niedrigeren Energiekosten profitiert. Markus Baumann von Sonneco gibt einen Überblick über das Thema.

Über die Funktionsweise des Photovoltaik-Pachtmodells

Beim Pachtmodell errichtet der Anbieter die Solaranlage auf dem Dach des Unternehmens und trägt dabei sämtliche Investitions- und Installationskosten. Die Anlage verbleibt im Besitz des Anbieters, während das Unternehmen die Nutzung der Anlage über eine feste monatliche Pacht sichert. Der entscheidende Vorteil für das Unternehmen ist, dass es den Solarstrom direkt selbst nutzen kann, ohne in die Anlage investieren zu müssen. Die Pachtzahlungen fallen oft geringer aus als die Einsparungen bei den Stromkosten, sodass das Unternehmen unmittelbar finanziell profitiert. Dadurch ergibt sich für das Unternehmen eine sofortige Reduzierung der Energiekosten, ohne dass Kapitalbindung für die Anschaffung der Photovoltaikanlage notwendig ist.

Vorteile für Unternehmen

Das Pachtmodell bietet insbesondere für mittelständische, aber auch grosse Unternehmen mehrere wesentliche Vorteile:

1. Keine Investitionskosten: Der Unternehmer muss kein eigenes Kapital aufwenden, um in eine Photovoltaikanlage zu investieren. Das ermöglicht eine höhere finanzielle Flexibilität, da vorhandene Mittel weiter in das Kerngeschäft fliessen können.

2. Sofortige Einsparungen bei Energiekosten: Da der erzeugte Solarstrom direkt vom Unternehmen genutzt werden kann, sinken die Stromkosten ab dem Moment der Inbetriebnahme der Anlage. In vielen Fällen übersteigen die Einsparungen die Pachtzahlungen, wodurch das Unternehmen sofort von der Nutzung der Photovoltaikanlage profitiert.

3. Langfristige Planungssicherheit: Pachtverträge werden in der Regel über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschlossen, was dem Unternehmen stabile und kalkulierbare Energiekosten sichert. Die Pachtzahlungen sind im Voraus festgelegt und die Strompreise werden nicht von zukünftigen Strommarkt-Schwankungen beeinflusst.

4. Wartungs- und Betriebsverantwortung beim Anbieter: Der Anbieter bleibt Eigentümer der Anlage und ist für den Betrieb, die Wartung und gegebenenfalls Reparaturen verantwortlich. Das Unternehmen hat daher keine zusätzlichen Kosten oder administrativen Aufwände, die mit dem Betrieb der Solaranlage verbunden sind.

5. Nachhaltigkeit und Imagegewinn: Die Nutzung von Solarenergie trägt zur Reduktion der CO2-Emissionen bei und stärkt das nachhaltige Image des Unternehmens. Dies kann gerade bei der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern von Vorteil sein, die zunehmend auf umweltbewusstes Handeln achten.

Eine Finanzierungslösung ohne Schulden

Das Pachtmodell kann als eine Form der indirekten Finanzierung betrachtet werden, bei der das Unternehmen keine Schulden aufnehmen muss. Im Gegensatz zu Krediten oder Leasingmodellen belastet es die Bilanz des Unternehmens nicht. Stattdessen wird die Nutzung der Solaranlage über einen langfristigen Mietvertrag geregelt, der dem Unternehmen eine hohe finanzielle Planungssicherheit bietet.

Im Vergleich zur klassischen Eigeninvestition bietet das Pachtmodell somit eine attraktive Möglichkeit, sofort in erneuerbare Energien zu investieren, ohne dass Eigenkapital gebunden muss oder Schulden aufgenommen werden müssen.

Das Fazit von Sonneco

Für mittelständische Unternehmen, die ihre Energiekosten senken und gleichzeitig ihren CO2-Fussabdruck reduzieren möchten, stellt das Photovoltaik-Pachtmodell eine smarte und risikoarme Alternative zur Eigeninvestition dar. Durch die Nutzung von Dachflächen für Solaranlagen ohne finanzielle Eigenbelastung profitiert das Unternehmen von den Vorteilen der Solarenergie, ohne das operative Geschäft zu belasten.

Für viele Betriebe, die ihre Liquidität schonen wollen, bietet dieses Modell eine Win-Win-Situation: Einerseits werden die laufenden Stromkosten deutlich gesenkt, andererseits wird kein Kapital für die Investition in die Anlage benötigt. Zudem bringt es das Unternehmen einen grossen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Energiewende. (Sonneco/mc/hfu)

Über Sonneco

Sonneco gestaltet die Zukunft der Energieversorgung durch den Aufbau stabiler, nachhaltiger und autarker Systeme. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Aspekte des Energiekreislaufs integriert. Mit einem breiten Spektrum an Projekten, das sowohl Industrie- als auch Freilandanlagen umfasst, ist Sonneco ein zentraler Akteur der Energiewende.

Das Unternehmen übernimmt die Planung, den Bau und die Wartung der eigenen Solaranlagen und sorgt so für eine verlässliche Energieversorgung, die den Anforderungen der heutigen Zeit entspricht. Die entwickelten Lösungen sind darauf ausgerichtet, ökologisch und ökonomisch sinnvoll zu sein und einen langfristigen Mehrwert zu schaffen.

Über den Autor

Markus Baumann – Der Vordenker

Berufserfahrung: Über 25 Jahre Erfahrung in der Führung und dem Aufbau von Unternehmen

Auszeichnungen: Mehrfach für innovative Leistungen in der Umwelttechnik ausgezeichnet

Stärken: Expertise in strategischer Planung, Finanzmanagement und Unternehmensentwicklung

Funktion bei Sonneco: Verantwortlich für die organisatorische Struktur, die finanzielle Planung und die Entwicklung langfristiger Unternehmensstrategien

Weiterführende Informationen