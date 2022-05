￼Airbus-Aktien kaufen – Lohnt sich das?

Fulda – Wer vorhat zu investieren, muss sich seine Aktien gut aussuchen. Dazu gehört eine Analyse des Markts und der jeweiligen Unternehmen. Die Erfolgsgeschichte des Flugzeug- und Rüstungsunternehmens Airbus hat während der Pandemie einen Dämpfer erhalten. Zuletzt sind die Gewinne aber wieder gestiegen.

Lohnt es sich, durch das absehbare Wegfallen aller Covid-Reisebeschränkungen, jetzt in die Airbus-Aktien einzusteigen?

Was genau ist die Airbus Group?

Bei dem Begriff Airbus denken viele zunächst an den gleichnamigen Pendeldienst der Lufthansa. Bei der europäischen Aktiengesellschaft Airbus (Airbus SE) handelt es sich aber um Europas größten Luft- und Raumfahrt sowie zweitgrößten Rüstungskonzern.

Der Konzern ist in den Niederlanden (Leiden) registriert, hat seinen Hauptsitz aber in Frankreich (Toulouse). Er ist aus einer Fusion der deutschen DASA (DaimlerChrysler Aerospace Aktiengesellschaft), der französischen Aérospatiale-Matra und der spanischen CASA (Construcciones Aeronáuticas S. A.) entstanden. Dabei hat er mehrere Geschäftsbereiche, wie:

Airbus (Verkehrsflugzeuge)

Militärischer Flugtransport

Aeronautik

Zivile und militärische Raumfahrt

Rüstungs-, Sicherheits- und Verteidigungssysteme

Von der Gründung in 2000 bis 2013 war er als EADS (European Aeronautic Defence and Space) bekannt. Im Jahr 2013 hat Airbus schließlich den Namen einer seiner Tochtergesellschaften, dem Verkehrsflugzeughersteller Airbus S.A.S. übernommen. Seit 2000 wird der Konzern an den Börsen in Paris und Frankfurt gehandelt. Er ist Teil des französischen Leitindexes CAC 40 und seit September 2021 auch im DAX integriert.

73,9 % der Airbus-Aktien sind Streubesitz. Daneben sind sie auf Verwaltungsgesellschaften in Frankreich (11 %), Deutschland (10,9 %) und Spanien (4,1 %) sowie Aktien im Besitz von Airbus-Aktionären (0,1 %) aufgeteilt.

Welche Auswirkungen hatte Corona auf die Airbus-Aktie?

Durch die Reiseeinschränkungen der Pandemie erlitt der Wert der Aktie vor allem in den Jahren 2020 und 2021 einen starken Einbruch. Das Unternehmen musste Arbeitsplätze abbauen und erlitt Verluste in Milliardenhöhe.

2021 hat Airbus 52,15 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Im Vergleich dazu lag der Umsatz im Jahr 2018 bei 63,7 Milliarden Euro. Aktuell [Stand 13.05.2022] liegt der Wert einer Airbus-Aktie bei rund 106 €. Ihr Höchstwert lag Anfang 2020 bei 138,40 €. Dennoch hat sich das Unternehmen im Vergleich zu Konkurrenten gut geschlagen und der Kurs hat sich von dem Rekordtief von unter 50 € im Mai 2020 deutlich erholt.

Diese Bewegung könnte ein guter Indikator dafür sein, dass das in Airbus-Aktien investieren gerade jetzt vorteilhaft sein könnte, um von diesem Einbruch und der Wertsteigungsprognose zu profitieren.

Sollte man in Airbus-Aktien investieren?

Das Tief der Corona-Krise war unvorhersehbar und hoffentlich ein einmaliger Verlust. Auch wenn das Unternehmen im Vergleich zu anderen derzeit weniger Marktwert hat, als vor der Pandemie, hat es insbesondere im Vergleich zu seinen Konkurrenten gut abgeschnitten. Das lässt hoffen, dass nach dem Aufheben der Reisebeschränkungen und mehr willigen Reisenden auch wieder zu dem alten Erfolg zurückgefunden wird.

Das heißt, gerade jetzt könnte man damit Gewinn machen, die Aktien zu einem niedrigeren Preis zu kaufen, und später von dem rückkehrenden Wertanstieg zu profitieren. Wie bei allen Aktien kann es aber auch sein, dass die Entwicklung anders verläuft und das Risiko eines Verlustes eintrifft.

Worauf sollte man achten?

Möglicher Verzicht auf Dividenden – Als Besitzer von Airbus-Aktien, hat man in der Vergangenheit Dividenden erhalten. Dabei hat das Unternehmen einen prozentualen Anteil seines Gewinns regelmäßig an die Anteilhaber ausgezahlt. Zuletzt lag die Dividende im Jahr 2019 bei 1,80 € pro Aktie. Aufgrund der Pandemie-Verluste wurden die Dividenden-Zahlungen aber kurzfristig ausgesetzt. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde in der Airbus-Hauptversammlung 2022 eine erneute Dividendenzahlung von jetzt 1,50 € beschlossen.

– Als Besitzer von Airbus-Aktien, hat man in der Vergangenheit Dividenden erhalten. Dabei hat das Unternehmen einen prozentualen Anteil seines Gewinns regelmäßig an die Anteilhaber ausgezahlt. Zuletzt lag die Dividende im Jahr 2019 bei 1,80 € pro Aktie. Aufgrund der Pandemie-Verluste wurden die Dividenden-Zahlungen aber kurzfristig ausgesetzt. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde in der Airbus-Hauptversammlung 2022 eine erneute Dividendenzahlung von jetzt 1,50 € beschlossen. Aktien halten – Kurseinbrüche und Schwankungen verleiten dazu, Aktien nur kurzfristig zu halten und gewinnbringend zu verkaufen. Die Wertentwicklung lässt aber vermuten, dass nach dem endgültigen Aufheben von Reisebeschränkungen nach Covid ein Reiseboom stattfinden wird und der Wert des Unternehmens langfristig steigen wird. Deshalb wird von Analysten unter anderem das mittel- bis langfristige Halten der Airbus-Aktien empfohlen, bei dem wir auch von den Dividenden profitieren.

– Kurseinbrüche und Schwankungen verleiten dazu, Aktien nur kurzfristig zu halten und gewinnbringend zu verkaufen. Die Wertentwicklung lässt aber vermuten, dass nach dem endgültigen Aufheben von Reisebeschränkungen nach Covid ein Reiseboom stattfinden wird und der Wert des Unternehmens langfristig steigen wird. Deshalb wird von Analysten unter anderem das mittel- bis langfristige Halten der Airbus-Aktien empfohlen, bei dem wir auch von den Dividenden profitieren. Marktanalysen & Weltgeschehen – Wer absehen möchte, ob sich der Wert der Airbus Group steigern wird, muss ein Auge auf den Markt und die Welt haben. Erfolgreiche Projekte von Konkurrenten oder Flugzeugabstürze von Airbus-Maschinen sind Gründe für plötzliche Wert An- oder Abstiege. YouTube-Channel wie Trading für Anfänger können dabei helfen, die notwendigen Werkzeuge und Blickwinkel zu erlernen.

Alternativen und Konkurrenz der Airbus Group

Wer nicht von den Airbus-Aktien überzeugt ist, kann sich nach anderen Luftfahrt-Unternehmen umsehen. Typische Konkurrenten der Airbus Group sind Lufthansa und Airberlin. Aber auch internationale Konkurrenten, wie die Boing Company oder die Commercial Aircraft International Company (CRAIC) sind vielversprechend.

Die CRAIC, ein Zusammenschluss aus russischen und chinesischen Firmen, hat es sich gezielt vorgenommen, die Dominanz von Airbus und Co. im internationalen Verkehrsflugzeugbau zu durchbrechen. Bisher haben sie dabei aber Startschwierigkeiten.

Fazit

Airbus ist eines der erfolgreichsten Unternehmen an der deutschen Börse und damit auch Teil des DAX. Das macht die Airbus-Aktien zu einem attraktiven Objekt für Anleger. Die Unternehmensgeschichte zeigt dabei grundsätzlich gute Erfolge. Nur Covid hat den Wert des Konzerns zeitweise einbrechen lassen. Gerade das kann nun, wo für viele ein Ende der Pandemie in Sicht ist, von Vorteil sein. Wenn jemand jetzt Aktien kauft und sich der Wert der Airbus Group nach Covid steigert, könnte er davon profitieren. 8TFA/mc/hfu)