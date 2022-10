2. Durchführung des Swiss ETF Awards

Zürich – Nach erfolgreicher Premiere im letzten Jahr verleihen XENIX und finanzen.ch zusammen mit dem Hauptsponsor BX Swiss zum 2. Mal die Swiss ETF Awards.

Die Bekanntgabe der Gewinner der Swiss ETF Awards 2023 und die Übergabe der Awards erfolgt am 10. November 2022 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Zürich.

«Die Bedeutung und Nachfrage an ETFs und ETPs steigt stetig an, das spüren wir ebenso als Schweizer Börse und bieten mit über 700 ETFs und 50 ETPs ein umfangreiches Angebot in diesen Segmenten. Diese Finanzprodukte ermöglichen besonders Privat-AnlegerInnen einen idealen Einstieg in den Kapitalmarkt, auch mit geringem Investitionsbeträgen und guten Diversifikationsmöglichkeiten. Herausfordernd ist die Vielzahl und unterschiedliche Qualität der Produkte. Die Swiss ETF Awards ermöglichen durch Ihre Selektion und Bewertung eine exklusive Auswahl an innovativen und top-aktuellen Finanzprodukten und ETF-/ETP-Anbietern,» erklärt David Kunz, COO der BX Swiss AG.

(BX Swiss/mc/hfu)