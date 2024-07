2,2 Millionen Franken für die Expansion von Agora Care

Genf – Das Genfer Unternehmen Agora Care gab den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von CHF 2,2 Millionen bekannt. Die neuen Mittel dienen der Lancierung einer Werbekampagne und strategischer Partnerschaften auf dem US-Markt.

Ausserdem ermöglichen sie die Ausweitung der Patientenregistrierung in der Schweiz und in Europa durch einen neuen Prozess, der es den Patienten ermöglicht, ein Agora Care-Konto online zu eröffnen, ohne dass sie sich in einem radiologischen Zentrum oder einer Gesundheitseinrichtung anmelden müssen.

Von den 2,2 Millionen CHF, die Agora Care aufgenommen hat, stammen zwei Millionen aus Wandeldarlehen, der Rest aus Direktinvestitionen, hauptsächlich von bestehenden Aktionären und vier neuen privaten Investoren und Family Offices. Die Kapitalerhöhung wird dem Startup helfen, eine Werbekampagne und strategische Partnerschaften auf dem US-Markt zu starten. Sie wird auch die Ausweitung der Patientenregistrierung in der Schweiz und in Europa durch ein neues Verfahren ermöglichen, das es den Patienten erlaubt, ein Agora Care-Konto online zu eröffnen, ohne dass eine Registrierung in einem radiologischen Zentrum oder einer Gesundheitseinrichtung erforderlich ist.

Agora Care