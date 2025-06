Schweiz setzt Massstäbe bei Deep Tech Startups

Zürich – In der Schweiz wird erfunden, aber vermarktet wird anderswo – diese Zeiten sind vorbei. In keinem anderen Land weltweit fliesst ein so hoher Anteil der Risikokapitalinvestitionen in Deep Tech Startups wie in der Schweiz. Sie bringen Produkte auf der Basis von technologischen und wissenschaftlichen Durchbrüchen auf den Markt. Der erste Schweizer Deep Tech Report hat den Sektor umfassend analysiert und mit ausländischen Standorten verglichen.

Deep Tech Startups sind in aller Munde. Dies hat gute Gründe. Sie schaffen wertschöpfungsintensive Arbeitsplätze, sind konjunkturresistent und arbeiten an Lösungen für drängende Probleme im ökologischen, sozialen oder Gesundheitsbereich. Der erste Swiss Deep Tech Report zeigt eindrücklich auf, wie stark die Schweiz in Sachen Deep Tech Startups ist.

Der Swiss Deep Tech Report 2025 ist eine Initiative der Deep Tech Nation Switzerland Foundation. Er wurde in enger Zusammenarbeit mit dem internationalen Daten- und Analyse-Unternehmen Dealroom.co, der Schweizer Informationsplattform Startupticker.ch und den Risikokapitalgesellschaften Founderful und Kickfund erstellt.

Der Bericht gibt einen einzigartigen Überblick, der das gesamte Spektrum der Deep-Tech-Aktivitäten der Schweiz analysiert – von Hochschulen und Patenten bis hin zu Risikokapitalinvestitionen und den Bewertungen der Deep Tech Unternehmen. Gleichzeitig wird die Schweiz mit führenden anderen Nationen verglichen. Aus Ausgangspunkt dafür diente der international viel beachtete Deep Tech Europe Report von Dealroom, der im März 2025 erschienen war.

60 Prozent des gesamten Risikokapitals für Deep Tech Firmen

Der Swiss Deep Tech Report zeigt, dass das Schweizer Startup-Ökosystem einen einzigartigen Fokus auf Deep-Tech-Unternehmen aufweist: Von 2019 bis 2025 flossen 60 Prozent des gesamten Risikokapitals in Deep Tech Firmen – mehr als in jedem anderen Land weltweit. Im gleichen Zeitraum lag die Schweiz bei den Deep-Tech-Risikokapitalinvestitionen pro Kopf auf Platz eins in Europa und weltweit auf Platz drei. Auch die schiere Grösse des Sektors ist beeindruckend: Mehr als 1500 Deep Tech Startups werden analysiert.

Im Report werden verschiedene Gründe für diese Stärke sichtbar: So gehören die beiden ETHs in Zürich und Lausanne zu den erfolgreichsten Hochschulen in Sachen Spin-offs. Zudem sind Schweizer Startups besonders gut darin, ausländische Investoren zu überzeugen. Und nicht zuletzt hilft den Firmen der herausragende Schweizer Talentpool.

Der gesamte 50-seitige Report kann von der Webseite der Deep Tech Nation Switzerland Foundation heruntergeladen werden: https://deeptechnation.ch/resources/swiss-deep-tech-report-2025 (DeepTechNation/mc/hfu)

www.deeptechnation.ch