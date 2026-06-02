Aargauer KB-Chef Dieter Widmer tritt 2027 zurück

Aarau – Bei der Aargauischen Kantonalbank kommt es im kommenden Jahr zu einem Wechsel an der Spitze der Geschäftsleitung. Direktionspräsident Dieter Widmer wird sein Amt per 31. Mai 2027 abgeben und aus der Bank ausscheiden.

Der Entscheid stehe im Einklang mit seiner persönlichen und langfristigen Planung, wie die AKB am Dienstag mitteilte. Seit 2016 war er Mitglied der Geschäftsleitung, seit 2018 steht er der Bank als Direktionspräsident vor.

Der Bankrat leitet nun den Prozess zur Nachfolgeregelung ein. Über die Nachfolge werde zu gegebener Zeit informiert. (awp/mc/ps)